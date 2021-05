Knockout City a accueilli 2 millions de joueurs depuis son lancement

Lancé le 21 mai dernier, Knockout City peut se targuer de démarrer sur les chapeaux de roues avec un nombre impressionnant de joueurs qui se renvoient la balle à peine quelques jours plus tard. La stratégie d’EA et de Velan Studio aurait payé ?

Welcome to Knockout City, population: YOU! Well, you, and TWO MILLION of your friends!

If you haven't joined in on the #BlockParty free trial, why the heck not? Knockout City is available free to try right now!

1/3 pic.twitter.com/Wo9u0R4Z9v

— Knockout City (@knockoutcity) May 24, 2021