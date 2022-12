Kingdom Hearts: Missing-Link annonce une bêta et se la joue Bloodborne

Même si l’on ne verra pas Kingdom Hearts IV avant un bon moment, nous pouvons compter sur le futur jeu mobile Kingdom Hearts: Missing-Link pour nous faire patienter. On nous avait promis une première bêta pour l’année 2022 toutefois, un récent message de Tetsuya Nomura nous avait indiqué qu’il y aurait du retard. Aujourd’hui, le site officiel vient d’annoncer l’arrivée de cette fameuse bêta qui sera cependant très sélective.

Lien manquant sur Android malheureusement

Annoncé lors de l’évènement des 20 ans de la série Kingdom Hearts en avril dernier, Kingdom Hearts: Missing-Link représente le futur de la série sur mobiles. Contrairement à Dark Road ou Union χ [cross], le titre devrait grandement se rapprocher des opus principaux en matière de gameplay. Les deux jeux cités ont apporté des éléments importants au lore de la franchise toutefois, on ne peut pas dire qu’ils étaient particulièrement plaisant à jouer.

Missing-Link sera d’ailleurs la suite de Union χ [cross] et précèdera les évènements de Dark Road. D’après les premières informations, nous devrions donc obtenir des réponses à de nombreuses questions et notamment les origines familiales d’Eraqus et Xehanort. Il sera possible de créer son propre avatar qui sera le héros de cet univers. Pour accompagner la nouvelle du jour, Tetsuya Nomura a également partager un superbe artwork qui donne à Kingdom Hearts des airs de Bloodborne.

Le site officiel de Square Enix vient d’annoncer que Kingdom Hearts: Missing-Link sera bientôt disponible en bêta même si le terme « prototype » est employé ici. Elle sera toutefois ultra sélective. Il sera possible de s’inscrire pour tenter d’y accéder du 19 au 26 décembre sachant que les serveurs ouvriront du 13 au 12 janvier 2023. Le gros hic est que cette version « prototype » sera limitée à 1000 utilisateurs iOS 11.0 uniquement au Japon. Les iPads et appareils Androids ne pourront donc pas y participer.

De plus, il faut aussi accepter de nombreux accords de non-divulgation. Il sera notamment interdit de prendre des captures d’écran et du gameplay même si l’on sait que les fuites dans le jeu vidéo sont monnaie courante.