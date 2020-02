Comment vaincre Xion – Kingdom Hearts III Limit Cut

Maintenant que vous avez vaincu les onze premiers membres, vous avez accès aux deux derniers boss. Le premier d’entre eux n’est autre que Xion, et autant vous le dire tout de suite, il s’agit là du combat le plus intense de l’épisode Limit Cut de Kingdom Hearts III.

Comment battre Xion ?

Si Xion est celle qui possède la force la plus faible, elle est également la plus rapide, bien plus que Larxene. Xion commencer le combat par trois combos que l’on peut parer facilement, avant de lancer une première contre-attaque. Elle reculera ensuite pour lancer sa Keyblade plusieurs fois de suite. Si vous parez avec succès, vous pourrez vous téléporter derrière elle avec rond (ou B) pour lui infliger un deuxième combo.

Par la suite, elle lancera cinq lasers successivement sur vous. Prenez bien garde à ces lasers, qui sont la plus grande menace de ce combat, car ils peuvent réduire votre barre maximal de vie ! Elle continuera à lancer des lasers jusqu’à ce qu’elle projette sa Keyblade. C’est ici le seul moment où elle est vulnérable, pensez donc bien à contrer ou à vite vous ruer sur elle.

Si elle recule deux fois de suite après votre combo, c’est qu’elle est prête à lancer une contre-attaque. Protégez-vous à tout prix, puisque son dernier coup assommera Sora, vous laissant ainsi totalement impuissant durant une à deux secondes.

Lorsqu’une aura brillante l’entourera, elle disposera d’une armure. Elle lancera alors cinq attaques en piqué qui invoqueront des colonnes de lumière, qu’il faudra éviter (la garde est ici inutile). Si elle se place loin de vous, elle lancera le même type d’attaque, faites donc bien attention. Si jamais vous êtes touché par son attaque qui vous projette en l’air, reprenez-vous tout de suite pour parer la seconde attaque, qui pourrait assommer Sora.

La jauge d’armure s’estompera toute seule, ne prenez donc pas de risques inconsidérés. Elle répétera les mêmes mouvements qu’auparavant par la suite, avec des lasers et des assauts très rapides. Profitez de l’invincibilité offerte par votre contre pour lui infliger des dégâts, sans trop en abuser.

Lorsqu’il ne lui restera plus qu’un tiers, voire un quart de vie, une nouvelle phase s’enclenchera. Ici, c’est la fuite qui est recommandée, car les assauts de Xion sont aussi imprévisibles que rapides. Tournez autour de l’arène en enchaînant les roulades sans vous arrêter pour avoir une chance de survivre, tout en veillant bien à vous soigner immédiatement en cas de blessures.

Si vous avez survécu (bravo tout d’abord), il ne vous plus qu’à rester prudent jusqu’à la fin du combat, où Xion utilisera le même moveset que précédemment. Rappelez-vous que la garde est primordiale, et que la forme Rage pourra vous sauver durant ce combat en cas de pénurie de soin.