Comment vaincre Vanitas – Kingdom Hearts III Limit Cut

L’un des antagonistes de Kingdom Hearts : Birth By Sleep fait son grand retour dans Kingdom Hearts III. Bien qu’il ne soit pas aussi redoutable que les Vestiges de Vanistas, pour ceux qui se souviennent, il n’en reste pas moins un adversaire redoutable dans cet épisode Limit Cut.

Comment battre Vanitas ?

Ici, le combat peut démarrer de deux façons : soit Vanitas commencera à donner trois grands coups de Keyblade successifs de haut en bas, auquel cas vous devez esquiver sous peine d’être gelé et vulnérable, soit il lancera plusieurs ondes de choc blanches. Ces attaques sont ses premières vulnérabilités car il est très facile de parer une onde de choc et de foncer sur lui pour lui faire des dégâts, de même que d’attaquer juste après l’esquive de la troisième attaque de Keyblade.

Par la suite, il s’enfoncera dans le sol pour faire jaillir des boules de feu tout autour de lui. Fuyez grâce à la compétence pour voler. Il utilisera cette technique trois fois de suite avant de, soit rester immobile avant sa prochaine salve d’attaques, soit se téléporter rapidement au-dessus de vous pour vous attaquer par surprise. A ce moment-là, esquivez en l’air et contrez immédiatement pour lui faire encore plus de dégâts.

De temps à autre, il se mettra à l’écart pour commencer à surfer sur énorme vague de Keyblade, il est possible de l’interrompre avant que cela n’arrive et de lui mettre quelques combos mais le timing est assez serré. Sinon, le pattern sera toujours le même : trois fois il vous lancera plusieurs sorts de glace que vous devez impérativement esquiver de face (et non sur le côté sous peine d’être touché par le dernier sort) et esquiver encore une fois juste après lorsqu’il vous foncera dessus sachant que la troisième et dernière charge sera la plus rapide et la plus violente.

Quand il redescend, cela vous laisse une belle opportunité pour lui faire mordre la poussière.

A partir du moment où il commencera à être faible en points de vie, Vanitas changera l’attaque décrite précédemment en une sphère qui balance des ombres vous harcelant sans discontinuer. Il faudra alors esquiver encore et encore jusqu’à que ça se tasse. Dans le cas ici présent, il est conseillé de prendre une forme pour faciliter l’esquive (Keyblade ou forme Rage).

Le reste du temps, il vous attaquera avec des combos rapides à base de téléportations et il vous lancera également des boules de feu. Dans les deux cas, bloquez un maximum et profitez surtout des différentes ouvertures décrites tout au long de ce guide.