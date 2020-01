Comment vaincre Riku obscur – Kingdom Hearts III Limit Cut

Une nouvelle fois, Riku obscur (ou Neo-Riku) vous fera face dans Kingdom Hearts III, puisqu’il fait partie des redoutables boss du Limit Cut. Voici la marche à suivre pour venir à bout de cet ennemi plus que coriace, même s’il est sans doute le boss le plus simple de cet épisode.

Comment battre Riku obscur ?

Dès le début du combat, Riku va invoquer ses fameuses mines tout autour de vous avant de vous attaquer au corps-à-corps. Protégez-vous tout en faisant à ne pas trop reculer vers les mines, qui exploseront quelques secondes après qu’une bulle rouge apparaisse autour d’elles. Par la suite, Riku invoquera d’autres mines qui recouvriront une grande partie du terrain, laissant alors un couloir vide entre elle. Il vous foncera donc dessus via ce couloir.

Après cette attaque, il commencer à enchaîner les combos plus classiques, vous laissant l’opportunité d’enfin répliquer. Attendez tout de même qu’il lance son attaque faisant jaillir deux ou trois rayons au sol avant de le contrer.

Tout va se compliquer lorsqu’une aura blanche viendra l’entourer. Il va alors répéter les premières phases du combat, mais en étant beaucoup, beaucoup, plus rapide. Ne tentez rien d’imprudent durant cette phase, puisqu’il pourra vous infliger de longs combos en attaquant de tous les côtés, avec un rayon d’efficacité nettement plus important.

Restez mobile afin de ne pas vous laisser attraper par les rayons rouges qui sortiront du sol, et enfin seulement, vous pourrez repartir à l’assaut (son aura blanche disparaîtra). ne vous laissez pas avoir par l’ombre qui vous suivra au sol, et sautez souvent pour plus de mobilité. Si vous restez trop loin de lui, il aura tendance à lancer sa Keyblade, veillez-donc à toujours être prêt à vous protéger.

Au fil du combat, ses combos deviendront plus longs, mais ils se répéteront. Riku reste un personnage assez sensible aux contres, avec un moveset qui peut être cerné plus facilement, c’est pourquoi il est l’un des boss les plus faibles -ou plutôt l’un des moins forts – dans cet épisode Limit Cut.

