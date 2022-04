Kingdom Hearts 4 : Nomura donne plus de détails sur Quadratum et sur le look de Sora

Tetsuya Nomura nous avait prévenu que Kingdom Hearts 4 n’allait pas se remontrer de si tôt, mais cela n’empêche pas le réalisateur du titre de répondre à quelques interviews pour éclaircir certains passages vus dans le premier trailer du jeu. Dans une interview accordée à Famitsu, traduite par VGC, il s’est alors livré à quelques confidences à propos de ce quatrième épisode, notamment sur le monde de Quadratum, mystérieux à bien des égards.

Le look de Sora ne sera pas le même tout au long du jeu

Le trailer que l’on a pu voir nous présente Sora, plongé au sein d’un Tokyo moderne, ici appelé Quadratum. Nomura confirma alors que le quartier de Shibuya est bien présent dans Quadratum, mais contrairement à ce que certaines théories auraient pu laisser penser, ce n’est pas le même Shibuya vu dans la saga The World Ends With You (dont les personnages étaient apparus dans Kingdom Hearts: Dream Drop Distance).

La chambre dans laquelle Sora se réveille est alors située à Minami-Aoyama, et servira en quelque sorte de point d’encrage pour le début du jeu selon Nomura. Et lorsqu’on lui demande pourquoi Quadratum ressemble à notre monde, il répond :

« Du point de vue de Sora, Quadratum est un monde alternatif, un monde fictif qui est différent de la réalité. Mais du point de vue des habitants du côté de Quadratum, le monde de Quadratum est la réalité, et le monde où se trouvaient Sora et les autres est de l’autre côté, le monde fictif. Je pense que le thème de ce projet sera le contraste entre ceux qui sont dans des positions si différentes. »

Mais que les fans se rassurent, les autres mondes n’ont sans doute pas disparu pour autant. Nomura explique d’ailleurs que Sora a une apparence très réaliste ici car il est dans le monde de Quadratum, mais qu’il n’aura pas cette apparence durant tout le jeu. C’est d’ailleurs pour cela que Donald et Dingo ont encore un style très cel-shading :

« Donald et Goofy recherchent des indices sur Sora dans le monde d’origine. Tous ce que l’on voit dans la bande-annonce avant l’apparition du titre représente des segments à Quadratum et Sora aura ici l’air réaliste, mais s’il peut revenir dans le monde d’origine, il ressemblera à Donald et Dingo avec des shaders comme eux. »

C’est donc une bonne nouvelles pour celles et ceux qui n’adhéraient pas à ce look plus réaliste de Sora, et qui ont hâte de le retrouver dans ses chaussures taille 72.

Kingdom Hearts 4 n’a toujours pas de date de sortie, et il faudra se montrer patient pour découvrir de nouvelles images.