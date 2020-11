Kerbal Space Program 2 : Un nouveau report et une sortie prévue en 2022

Après un premier report annoncé en mai et avoir appris qu’il n’était plus entre les mains de Star Theory Games début juin, Kerbal Space Program 2 connait un nouveau retournement de situation dans son développement. La simulation spatiale ne sortira finalement pas à l’automne 2021 mais en 2022. L’information a été partagée par Nate Simpson, directeur créatif du titre, sur le forum officiel de la licence.

Un immense défi technique et créatif à relever

D’après le membre d’Intercept Games, « nous (l’équipe de développement) savions que nous allions relever un immense défi technique et créatif lorsque nous avons lancé ce projet. Nous avons entendu plusieurs fois de la part de cette communauté que la qualité est primordiale et nous ressentons la même chose. Il ne suffit pas d’offrir un tas de nouvelles fonctionnalités. Celles-ci doivent être intégrées pour former un ensemble stable et impeccable. »

Il ajoute ceci : « Nous créons une base fiable sur laquelle les joueurs et les moddeurs pourront s’appuyer pendant au moins une décennie. Cela implique de résoudre des problèmes qui n’ont jamais été résolus auparavant et cela prend du temps. […] Nous continuerons à publier des images, pour vous donner un avant-goût de ce qui vous attend, et à publier des vidéos et des journaux de développeurs en espérant que cela vous aidera à faire passer 2021 plus vite. »

Kerbal Space Program 2 devrait être disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One en 2022.