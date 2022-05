Kerbal Space Program 2 : La simulation spatiale ne sortira finalement pas avant début 2023 sur PC

Déjà repoussé en mai et novembre 2020, Kerbal Space Program 2, la simulation spatiale développée par Intercept Games (à la place de Star Theory Games) et éditée par Private Division, est malheureusement victime d’un nouveau report. D’après une vidéo partagée sur le forum officiel de la licence, le titre ne sortira finalement que début 2023 sur PC et plus tard sur consoles, sans plus de précisions pour le moment.

Un jeu d’une immense complexité technologique

Comme l’explique Nate Simpson, le directeur créatif de la production, pour justifier ce délai de conception supplémentaire : « Nous créons un jeu d’une immense complexité technologique. […] Le jeu doit être performant sur une large gamme de machines. Les graphismes doivent être sans égal. L’univers doit être riche et intéressant à explorer. Nous nous sommes fixés comme objectif en interne de créer une expérience à la fois originale et époustouflante. »

Rendez-vous donc l’an prochain pour peut-être enfin découvrir ce que nous réserve Kerbal Space Program 2 sur PC et consoles.