Kerbal Space Program 2 décollera le 24 février 2023 en accès anticipé

Annoncé il y a plus de trois, Kerbal Space Program 2 a connu quelques remous dans son développement. Attendu pourtant pour le début de l’année 2020, le titre a été régulièrement repoussé. Take-Two Interactive et son label Private Division ont retiré le projet des mains de Star Theory pour le confier à un nouveau studio interne, Intercept Games, composé tout de même de plusieurs anciens développeurs. Quelques années plus tard, voici que le jeu de simulation spatiale trouve une date de décollage fixée en 2023.

Des versions PS4 et Xbox One annulées

Le jeu de simulation spatiale va passer par un accès anticipé prévu pour le début de l’année prochaine, fixé au prix de 49.99€. Les versions consoles suivront, une fois que toutes les mises à jour seront déployées. Maintenant fixé sur nouvelle génération, le titre semble logiquement délaisser les machines d’ancienne génération, un choix naturel puisque le lancement définitif n’a pas encore de date.

Reposant sur les bases du premier opus qui avait séduit les joueurs et la presse, ce nouvel opus apportera davantage de choses à faire, avec plus de 350 pièces nouvelles et améliorée, une interface remaniée, une expérience plus abordable pour accueillir les nouveaux venus, de nouveaux outils comme la distorsion temporelle et bien d’autres joyeusetés.

Rendez-vous le 24 février 2023 pour l’arrivée en accès anticipé de Kerbal Space Program 2 sur PC via Steam et l’Epic Games Store. Il arrivera également sur PlayStation 5 et Xbox Series lors du déploiement de version finale.