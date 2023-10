Jujutsu Kaisen: Cursed Clash sortirai au mois de février 2024, de nouveaux personnages confirmés

Brother !

On commence donc avec les deux personnages en plus pour le casting et comme vous avez pu le deviner, le premier d’entre eux n’est autre que Aoi Todo, l’un des élèves de l’école de Kyoto. On a hâte de voir comment son Boogie Woogie se traduit en jeu (une technique qui lui permet d’échanger la place de deux personnes en tapant des mains), mais en attendant, on découvre que le démon Jogo viendra lui aussi mettre le feu dans vos parties. Ce qui en fait le premier fléau jouable du titre, si l’on met de côté Sukuna/Yuji.

De plus, la page du PlayStation Store a visiblement laissé entendre que ce Jujutsu Kaisen: Cursed Clash serait prévu pour le 2 février prochain. Une page aujourd’hui retirée, mais Gematsu a pu voir l’information avant qu’elle ne disparaisse. Ce mois de février s’annonce donc encore plus rempli que prévu…

Jujutsu Kaisen: Cursed Clash est prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Il sera l’un des titres jouables à la Paris Games Week, si jamais vous comptez faire un tour sur le salon parisien.

