Jujutsu Kaisen: Cursed Clash invite Panda, Maki Zenin et Toge Inumaki dans son casting d’exorcistes

C’est l’heure du saumon

On ne s’étonnera pas trop de voir Panda, Maki Zenin et Toge Inumaki être présents dans cette adaptation étant donné qu’ils étaient déjà à l’affiche sur le key art du jeu, mais c’est la première fois que l’on peut réellement les voir en action via ce nouveau trailer pour le jeu. On attend maintenant de voir quels autres personnages seront confirmés, même si on se doute que les élèves de l’école de Kyoto pourraient être les prochains.

Jujutsu Kaisen: Cursed Clash n’a cependant toujours pas de date de sortie mais on sait qu’il est prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Notez qu’il sera l’un des titres jouables à la Paris Games Week, si jamais vous comptez y faire un tour.