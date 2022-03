Sony annonce un nouveau State of Play pour le 9 mars prochain

Les rumeurs incessantes parlant d’un State of Play pour ce mois-ci se sont finalement révélées juste. Sony vient d’officialiser l’évènement qui se tiendra le 9 mars prochain sur Twitch et Youtube. Malgré la courte durée du show, on peut s’attendre à des images exclusives de jeux très attendus.

Enfin du Hogwarts Legacy ?

Sony vient tout juste de communiquer le lancement d’un nouveau State of Play qui se tiendra le 9 mars prochain à 23 heures (heure française). La durée est fixée à 20 minutes tandis que le show devrait être consacré « aux prochains titres de quelques-uns de vos éditeurs japonais favoris ». Bien que l’on puisse s’attendre à des nouvelles concernant Final Fantasy XVI, il n’est pas exclu que nous ayons droit à des surprises avec une précence d’Atlus (qui a quelques projets sous le manteau) ou encore du Kingdom Hearts toujours du côté de Square Enix étant donné que la licence fête ses 20 ans cette année.

Dans le registre des spéculations plus plausibles, nous devrions avoir de nouvelles images pour Ghostwire : Tokyo prévu pour le 25 mars prochain. Nous pourrions également avoir du nouveau pour Forspoken malgré son très récent report au mois d’octobre prochain. Toutefois, si vous espérez voir autre chose que du jeu nippon, au hasard Hogwarts Legacy, il est toujours possible d’espérer :

« Nous partagerons également quelques annonces de développeurs du monde entier ».

En effet, de nombreuses rumeurs parlent d’un trailer prévu pour ce mois-ci. Il ne reste plus qu’à patienter, mais n’oublions pas qu’il peut s’en passer des choses en 20 minutes.