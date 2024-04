Afin de vous aider à y voir plus clair, nous avons répertorié pour vous (et avec un peu de retard, désolé !) les « exclusivités » Xbox à venir en 2024 et dans les années à venir. Rappelons que la liste ci-dessous est non exhaustive et susceptible d’être modifiée dans les prochaines semaines et prochains mois en fonction des potentielles annonces faites par les studios et éditeurs liés à ces productions. Précisons également que l’on parle ici d’exclusivités consoles, qui peuvent donc potentiellement être temporaires ou arriver également sur PC.

Senua’s Saga: Hellblade II

Développeur/éditeur : Ninja Theory/Xbox Game Studios

Ninja Theory/Xbox Game Studios Plateformes : PC – Xbox Series X|S

PC – Xbox Series X|S Date de sortie : 21 mai 2024

Officialisé pendant la cérémonie des Game Awards 2019, Senua’s Saga: Hellblade II sortira le 21 mai prochain sur PC et Xbox Series X|S (oui, enfin !). Toujours chapeautée par les Britanniques de Ninja Theory, cette suite du premier épisode commercialisé il y a environ sept ans nous plongera au cœur de l’Islande viking où Senua doit se battre chaque jour pour sa survie. Conçu cette fois-ci sous Unreal Engine 5, le titre promet aux joueurs et aux joueuses de vivre à nouveau une aventure visuelle et sonore immersive, déroutante et perturbante dans laquelle l’héroïne affrontera les ténèbres du monde qui l’entoure ainsi que sa propre noirceur.

Dungeons of Hinterberg

Développeur/éditeur : Microbird Games/Curge Games

Microbird Games/Curge Games Plateformes : PC – Xbox Series X|S

PC – Xbox Series X|S Fenêtre de sortie : Été 2024

Petite surprise du Xbox Partner Showcase diffusé fin d’année dernière, Dungeons of Hinterberg est un jeu alliant des mécaniques des genres action-RPG et simulation sociale. Dans la peau de Luisa, une apprentie en droit désabusée cherchant à fuir le rythme infernal de sa vie professionnelle, nous aurons comme objectif d’explorer et de percer les secrets d’Hinterberg, une région touristique des Alpes orientales regorgeant de dangereux donjons. En plus de combattre des monstres en tous genres avec une épée et de la magie, nous pourrons nous lier d’amitié avec plusieurs personnages tout au long du périple.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Développeur/éditeurs : GSC Game World/GSC Game World et Plaion

GSC Game World/GSC Game World et Plaion Plateformes : PC – Xbox Series X|S

PC – Xbox Series X|S Date de sortie : 5 septembre 2024

Repoussé à de nombreuses reprises pour diverses raisons (guerre en Ukraine, locaux touchés par un incendie…), les joueurs et les joueuses espèrent fort que le 5 septembre sera la date de la délivrance pour S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl et GSC Game World. Pour rappel, cette production nous fera incarner un Stalker solitaire tentant d’écrire sa propre histoire en arpentant en long et en large le vaste monde ouvert de la Zone d’exclusion de Tchornobyl. Une épopée jonchée de défis à relever et de menaces à affronter telles que des mutants hostiles, des anomalies mortelles et des conflits entre les factions essayant de survivre dans la région.

Dead Static Drive

Développeur/éditeur : Reuben Games

: Reuben Games Plateformes : PC – Xbox One

: PC – Xbox One Date/Fenêtre de sortie : 3ème trimestre 2024 ?

Autre production indépendante de cette liste, Dead Static Drive devrait sortir dans les prochains mois. Oui, nous nous permettons d’utiliser le conditionnel ici car l’information sur sa période de lancement remonte à mars 2023 et, depuis, nous n’avons plus eu la moindre nouvelle du jeu d’aventure horrifique australien. En développement depuis 2014, il nous demandera de survivre dans un monde qui commence à s’effondrer tout autour de nous.

Avowed

Développeur/éditeur : Obsidian Entertainment/Xbox Game Studios

Obsidian Entertainment/Xbox Game Studios Plateformes : PC – Xbox Series X|S

PC – Xbox Series X|S Fenêtre de sortie : Automne 2024

RPG en vue à la première personne très attendu de cette fin d’année, Avowed est le prochain projet ambitieux d’Obsidian Entertainment, entreprise californienne à qui l’on doit notamment Fallout: New Vegas, The Outer Worlds et Pentiment. Prenant place dans l’univers de la licence Pillars of Eternity, nous y incarnerons un émissaire venant du pays lointain d’Aedyr. Chargé de mener l’enquête au sujet d’une épidémie se rependant sur l’île des Terres vivantes, nous aurons l’opportunité de remplir notre mission avec une liberté d’approche qui promet d’être relativement élevée, aussi bien dans le gameplay que dans les choix qui façonneront le récit.

ARK 2

Développeur/éditeurs : Studio Wildcard/Grove Street Games et Studio Wildcard

Studio Wildcard/Grove Street Games et Studio Wildcard Plateformes : PC – Xbox Series X|S

PC – Xbox Series X|S Fenêtre de sortie : Fin 2024

Dévoilé au cours de la cérémonie des Game Awards 2020, ARK II est censé sortir d’ici la fin de l’année après plusieurs reports. Toutefois, le jeu de survie où humains et dinosaures cohabitent sur la même planète n’a pas donné signe de vie depuis un moment. Nous nous montrerons donc prudents quant à l’idée que Studio Wildcard et Grove Street Games parviennent à tenir leurs engagements. Développé sous Unreal Engine 5, cet opus racontera les aventures de Santiago et de sa fille Meeka, deux personnages respectivement incarnés par Vin Diesel (Riddick, Fast and Furious…) et Auli’i Cravalho (Vaiana, la légende du bout du monde).

33 Immortals

Développeur/éditeur : Thunder Lotus Games

Thunder Lotus Games Plateformes : PC – Xbox Series X|S

PC – Xbox Series X|S Date/Fenêtre de sortie : 2024

Annoncé lors de la conférence Xbox organisée en juin 2023, 33 Immortals a refait surface pendant le showcase Triple-i Initiative d’avril 2024 pour dater sa bêta fermée avant son lancement en accès anticipé qui devrait avoir lieu cette année. Imaginé par le studio canadien derrière Spiritfarer, ce roguelike coopératif à 33 joueurs/joueuses nous demandera de contrôler des âmes damnées voulant se rebeller contre le Dieu tout-puissant qui a décidé de leur sort, en terrassant les hordes de monstres présents sur leur chemin.

Age of Mythology: Retold

Développeurs/éditeur : CaptureAge, Forgotten Empires, Tantalus Media, Virtuos Games et World’s Edge/Xbox Game Studios

CaptureAge, Forgotten Empires, Tantalus Media, Virtuos Games et World’s Edge/Xbox Game Studios Plateformes : PC – Xbox One – Xbox Series X|S

PC – Xbox One – Xbox Series X|S Fenêtre de sortie : 2024

Attendu de pied ferme par les fans de la série des Age of, Age of Mythology: Retold est une version entièrement modernisée du jeu de stratégie en temps réel Age of Mythology. Améliorations de gameplay et graphiques, campagne composée d’une cinquantaine de missions scénarisées, multi à 12 joueurs/joueuses maximum, mode Arène des Dieux inédit… pas moins de cinq studios, dont World’s Edge (remasters d’Age of Empires II et III, Age of Empires IV), se sont associés à Xbox/Microsoft pour donner une seconde vie à la production initialement commercialisée en 2002.

Indiana Jones et le Cercle Ancien

Développeur/éditeur : MachineGames/Bethesda Softworks

MachineGames/Bethesda Softworks Plateformes : PC – Xbox Series X|S

PC – Xbox Series X|S Fenêtre de sortie : 2024

Enfin présenté au public en clôture du Xbox Developer Direct diffusé en janvier dernier, Indiana Jones et le Cercle Ancien fait clairement partie des plus grosses « exclues » prévues pour sortir cette année. Entièrement en vue à la première personne et prenant place en 1937, entre les événements des films Les Aventuriers de l’Arche perdue et La Dernière croisade, ce titre nous invitera à percer le mystère du Cercle Ancien en compagnie du célèbre archéologue qui reprendra les traits d’un Harrison Ford plus jeune pour l’occasion. Des pyramides d’Egypte à l’Himalaya, en passant par les temples de Sukhothaï, le périple promet d’être mouvementé et ponctué de phases d’infiltration et d’affrontements contre le groupe de nazis dirigé par l’énigmatique Emir Vos.

Microsoft Flight Simulator 2024

Développeur/éditeur : Asobo Studio/Xbox Game Studios

Asobo Studio/Xbox Game Studios Plateformes : PC – Xbox Series X|S

PC – Xbox Series X|S Fenêtre de sortie : 2024

Après le joli succès rencontré par l’épisode de 2020, la franchise Microsoft Flight Simulator se prépare à faire son retour cette année dans une mouture flambant neuve. Si Asobo Studio n’a pas dévoilé ni montré grand-chose dessus pour le moment, le simulateur de vol nous promet d’embarquer dans des voyages à travers les cieux encore plus immersifs et réalistes que par le passé, essentiellement grâce aux nombreuses évolutions qui seront apportées à son moteur de jeu.

Replaced

Développeur/éditeur : Sad Cat Studios/Coatsink

Sad Cat Studios/Coatsink Plateformes : PC – Xbox One – Xbox Series X|S

PC – Xbox One – Xbox Series X|S Date/Fenêtre de sortie : 2024 ?

Repoussé à plusieurs reprises depuis sa toute première apparition lors de la conférence Xbox de l’E3 2021, Replaced n’a plus donné signe de vie depuis de longs mois maintenant. Un silence assez inquiétant qui nous rend plutôt sceptique à l’idée de le voir débarquer comme promis cette année sur PC et les consoles Xbox. En attendant de découvrir si ce sera le cas ou pas, rappelons que ce jeu d’action et de plateformes cyberpunk en 2.5D nous mettra dans la peau de R.E.A.C.H. Piégée dans un corps humain, cette intelligence artificielle va tout faire pour survivre dans les rues sombres et dangereuses d’une Phoenix (Etats-Unis) alternative des années 80.

South of Midnight

Développeur/éditeur : Compulsion Games/Xbox Game Studios

Compulsion Games/Xbox Game Studios Plateformes : PC – Xbox Series X|S

PC – Xbox Series X|S Fenêtre de sortie : 2024 ?

Chapeauté par l’équipe à qui l’on doit We Happy Few ou encore Contrast, South of Midnight aurait une petite chance de sortir cette année selon les rumeurs les plus récentes qui remontent tout de même à plusieurs mois. Se déroulant dans un univers sombre et fantastique inspiré du folklore du sud des Etats-Unis, ce titre mettra en scène la mystérieuse Hazel, une tisserande magique pouvant réparer les liens et les esprits brisés en traquant de dangereuses créatures.

Towerborne

Développeur/éditeur : Stoic/Xbox Game Studios

Stoic/Xbox Game Studios Plateformes : PC – Xbox Series X|S

PC – Xbox Series X|S Fenêtre de sortie : 2024 ?

Pressenti également pour être commercialisé cette année d’après les bruits de couloirs de fin 2023, Towerborne est un jeu d’aventure coopératif concocté par les créateurs de la trilogie The Banner Saga. Dans la peau de champions revenant du monde des esprits, les joueurs et les joueuses doivent collaborer intelligemment et efficacement dans le seul but de vaincre les monstres divers et variés souhaitant envahir le Beffroi, symbole d’espoir et de sécurité au milieu des ruines de l’humanité et de la Cité des nombres.

The Elder Scrolls VI

Développeur/éditeur : Bethesda Game Studios/Bethesda Softworks

Bethesda Game Studios/Bethesda Softworks Plateformes : PC – Xbox Series X|S

PC – Xbox Series X|S Fenêtre de sortie : 2026 ?

Teasé pour la première fois pendant la conférence Bethesda organisée à l’E3 2018, The Elder Scrolls VI n’a quitté le stade de la pré-production que durant l’été 2023, ce qui n’a rien de surprenant étant donné que l’équipe de développement était entièrement focalisée sur Starfield ces dernières années. Rassurez-vous, la conception du RPG avance à son rythme et des builds peu avancées sont même jouables en interne depuis fin mars 2024. Cependant, ne l’attendez pas avant encore un bon moment. Peut-être 2026, dans le meilleur des cas et si on se fie aux documents rendus publics en marge du procès entre la FTC et Microsoft dans le cadre du rachat d’Activision-Blizzard.

Clockwork Revolution

Développeur/éditeur : inXile Entertainment/Xbox Game Studios

inXile Entertainment/Xbox Game Studios Plateformes : PC – Xbox Series X|S

PC – Xbox Series X|S Date/Fenêtre de sortie : Inconnue

Clockwork Revolution est un RPG dont l’annonce en a surpris plus d’un(e) lors du Xbox Games Showcase de juin 2023. Il faut dire que l’ambiance steampunk qui s’en dégage est assez éloignée des différents univers mis en avant par inXile Entertainment par le passé avec les licences Wasteland ou The Bard’s Tale par exemple. Puisant ses inspirations dans les titres Arcanum: Of Steamworks et Vampire: The Masquerade – Bloodlines, cette production dont nous savons encore peu de choses nous fera contrôler un personnage capable d’altérer les événements historiques d’Avalon, une métropole à vapeur, grâce à une invention lui permettant de voyager dans le temps.

Contraband

Développeur/éditeur : Avalanche Studios/Xbox Game Studios

Avalanche Studios/Xbox Game Studios Plateformes : PC – Xbox Series X|S

PC – Xbox Series X|S Date/Fenêtre de sortie : Inconnue

Teasé brièvement au cours de la conférence Xbox diffusée dans le cadre de l’E3 2021, Contraband n’a quasiment donné aucun signe de vie notable depuis un moment déjà. Dernier projet en date du studio suédois à l’origine de la série Just Cause, il invitera les joueurs et les joueuses à coopérer afin de se faire une place dans le paradis pour contrebandiers et contrebandières des années 70 qu’est Bayan, un vaste monde ouvert fictif créé pour l’occasion et tournant sous une nouvelle version de l’Apex Engine.

Everwild

Développeur/éditeur : Rare/Xbox Game Studios

Rare/Xbox Game Studios Plateformes : PC – Xbox One – Xbox Series X|S

PC – Xbox One – Xbox Series X|S Date/Fenêtre de sortie : Inconnue

Entre retards, reboot et chaos au sein de l’équipe de développement depuis sa dernière apparition officielle en juillet 2020, Everwild est un projet très nébuleux, devant à priori se dérouler dans un univers onirique et dont Rare (Sea of Thieves) a toujours la charge à l’heure actuelle. Reste maintenant à savoir s’il sortira un jour et, si c’est le cas, quand.

Fable

Développeur/éditeur : Playground Games/Xbox Game Studios

Playground Games/Xbox Game Studios Plateformes : PC – Xbox Series X|S

PC – Xbox Series X|S Date/Fenêtre de sortie : Inconnue

Toujours en vie et entre les mains de Playground Games (Forza Horizon), la conception du prochain Fable progresse petit à petit. Cependant, étant donné qu’il n’est entré en phase de pleine production que début 2023, la probabilité de le revoir d’ici la fin de l’année parait assez faible. Mais, qui sait, si nous avons droit à au moins un énième teaser énigmatique de sa part, ce sera déjà une victoire, non ?

Gears 6 ?

Développeur/éditeur : The Coalition/Xbox Game Studios

The Coalition/Xbox Game Studios Plateformes : PC – Xbox Series X|S

PC – Xbox Series X|S Date/Fenêtre de sortie : Inconnue

Dans les cartons de The Coalition depuis plusieurs années, le prochain épisode de la saga Gears of War devrait être officialisé dans les semaines à venir, lors de la traditionnelle conférence Xbox de juin dont on espère connaitre la date très vite. En attendant d’en apprendre davantage sur lui, sachez qu’il tournera sous Unreal Engine 5.

Marvel’s Blade

Développeur/éditeur : Arkane Studios/Xbox Game Studios

Arkane Studios/Xbox Game Studios Plateformes : Supposé PC – Xbox Series X|S (pour l’instant)

Supposé PC – Xbox Series X|S (pour l’instant) Date/Fenêtre de sortie : Inconnue

Annoncé pendant la cérémonie des Game Awards 2023, Marvel’s Blade est un jeu d’aventure solo en vue à la troisième personne qui n’est encore qu’au tout début de son développement. Mettant en scène le personnage d’Eric Brooks, alias Blade le chasseur de vampires, il prendra place dans une version futuriste de Paris, tout en y intégrant et améliorant à priori la direction artistique qui a fait le charme des licences Dishonored et Deathloop. On notera que tout comme Indiana Jones, l’exclusivité Xbox n’est pas officiellement confirmée.

OD

Développeur/éditeur : Kojima Productions/Xbox Game Studios

Kojima Productions/Xbox Game Studios Plateformes : PC – Xbox Series X|S ?

PC – Xbox Series X|S ? Date/Fenêtre de sortie : Inconnue

Officialisé également au cours de la cérémonie des Game Awards 2023, OD est le prochain projet cryptique chapeauté par le studio d’Hideo Kojima et qui semble bien partie pour sortir après Death Stranding 2 – On the Beach et avant Physint, le nouveau jeu d’espionnage du développeur japonais. Promettant d’être au moins tout aussi à part que ne l’était en son temps Boktai: The Sun Is in Your Hand, un titre commercialisé dans les années 2000 sur Game Boy Advance, ce jeu pensé « pour les joueurs/joueuses et les screamers » nous plongera dans l’horreur entourant à minima trois personnages incarnés par Sophia Lillis (Ça, Donjons & Dragons : L’Honneur des Voleurs), Hunter Schafer (Euphoria) et Udo Kier (Halloween, Soul Kitchen, Hunters).

The Outer Worlds 2

Développeur/éditeur : Obsidian Entertainment/Xbox Game Studios

Obsidian Entertainment/Xbox Game Studios Plateformes : PC – Xbox Series X|S

PC – Xbox Series X|S Date/Fenêtre de sortie : Inconnue

Teasé durant la conférence Xbox + Bethesda Games Showcase de l’E3 2021, The Outer Worlds 2 est un titre précoce qui ne devrait pas refaire surface avant, au mieux, le lancement d’Avowed. Conçu par les équipes d’Obsidian Entertainment, comme c’était déjà le cas pour le premier opus sorti en 2019, ce RPG nous invitera à découvrir un nouveau système solaire en compagnie de protagonistes inédits, le tout dans un futur alternatif à l’ambiance décalée dont seul la société américaine a le secret.

Perfect Dark

Développeurs/éditeur : The Initiative et Crystal Dynamics/Xbox Game Studios

The Initiative et Crystal Dynamics/Xbox Game Studios Plateformes : PC – Xbox Series X|S

PC – Xbox Series X|S Date/Fenêtre de sortie : Inconnue

Rencontrant de grosses difficultés dans sa production ces dernières années, à l’image d’un certain Everwild évoqué plus tôt, le reboot de Perfect Dark semble enfin parti sur de bons rails depuis 2023, notamment grâce à l’aide apportée par Crystal Dynamics (Marvel’s Avengers, Tomb Raider) à The Initiative. Toutefois, outre le fait qu’il tournera très probablement sous Unreal Engine 5, il ne faut pas s’attendre à obtenir des informations intéressantes sur le jeu avant encore un moment.

Routine

Développeur/éditeur : Lunar Software/Raw Fury

Lunar Software/Raw Fury Plateformes : PC – Xbox One – Xbox Series X|S

PC – Xbox One – Xbox Series X|S Date/Fenêtre de sortie : Inconnue

Apparu pour la dernière fois lors de la conférence d’ouverture du Summer Game Fest 2022, Routine est un jeu d’horreur et de science-fiction britannique indépendant qui ne possède toujours pas de date ni même de fenêtre de lancement à l’heure où nous écrivons ces lignes. Entièrement en vue subjective, il nous demandera d’explorer et de découvrir la vérité au sujet d’une base lunaire abandonnée où se trouve un ennemi persuadé que nous sommes la pire menace à son bord.

State of Decay 3

Développeur/éditeur : Undead Labs/Xbox Game Studios

Undead Labs/Xbox Game Studios Plateformes : PC – Xbox Series X|S

PC – Xbox Series X|S Date/Fenêtre de sortie : Inconnue

Officialisé il y a plusieurs années, State of Decay 3 est une arlésienne qui devrait refaire surface un jour ou l’autre même si nous ignorons quand. Victime de problèmes et dérives diverses et variées rencontrées en interne par Undead Labs, le jeu de survie en monde ouvert est désormais développé sous Unreal Engine 5 et avec le soutien de The Coalition (Gears of War) depuis 2022. A suivre.

Rappelons encore une fois que cette sélection « d’exclusivités » Xbox est non exhaustive et sera probablement modifiée en fonction de ce que Microsoft annoncera cette année. Pour preuve, il existe d’autres projets que nous avons arbitrairement décidé de ne pas inclure dedans, essentiellement faute d’informations suffisantes dessus, comme Project: Mara, le jeu d’horreur de Ninja Theory qui sortira après Senua’s Saga: Hellblade II, The Insight Project, également conçu par le studio britannique, le prochain Wolfenstein, etc. Notez aussi ici l’absence d’Ara: History Untold, le 4X d’Oxide Games, qui est bien édité par Xbox Game Studios mais pas prévu pour sortir sur une autre plateforme que le PC pour le moment. Et vous, quel(s) titre(s) attendez-vous le plus parmi ceux présents dans cette liste ?