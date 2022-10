Ces jeux à acheter d’urgence sur l’eShop de la 3DS

L’actualité n’a rien de réjouissant pour les possesseurs de Wii U et de 3DS, puisque Nintendo a annoncé, plus tôt dans l’année, la mort de leurs eShop respectifs. Une bien triste nouvelle, qui s’accompagne d’une prise de conscience assez douloureuse : il ne sera bientôt plus possible d’acheter de nouveaux jeux sur ces marchés en ligne.

Ainsi, depuis le 29 août vous ne pouvez plus utiliser de carte de recharge Nintendo pour ajouter des fonds à votre compte eShop sur ces deux consoles, et en mars prochain il ne sera tout simplement plus possible d’accéder au service. À défaut de vous parler de la Wii U, dont les exclusivités se comptent sur les doigts de la main, attaquons nous aujourd’hui à la 3DS et quelques uns de ses indispensables qu’il est encore possible d’acquérir.

Alors non, on ne va pas vous parler des jeux disponibles au format cartouche, du moins dans nos contrées. Mais bien vous dresser une petite liste de ces titres exclusifs à l’eShop qui ne devraient pas disparaître, voire même que vous devriez acheter d’urgence avant que ce ne soit plus possible. Du moins s’ils vous tapent dans l’œil, évidemment. L’heure est grave, mais il est encore temps de sécuriser quelques uns des meilleurs jeux de l’eShop sur votre carte micro SD ! Suivez le guide !

Attack of the Friday Monsters! A Tokyo Tale

On attaque directement par une véritable étrangeté de l’eShop ! Un titre qui a peu de chances de vous parler, pourtant il est publié par Level 5, l’entreprise derrière les excellents Professeur Layton, Inazuma Eleven ou encore Ni No Kuni. Il s’agit d’un jeu d’aventure, plaçant l’emphase sur la narration. Vous incarnez le jeune Sohta, un garçon passionné de combats de monstres… qui vient justement d’emménager dans un village qui essuie chaque vendredi une attaque de Kaijus, ces créatures gigantesques du folklore japonais.

Atypique, le titre oscille entre nombreux dialogues, jeu de carte et exploration. Un mélange qui surprend, et qui ne plaira pas à tout le monde, à n’en point douter. Néanmoins, il jouit d’une ambiance apaisante, d’une direction artistique douce et colorée, lui conférant une identité inoubliable. S’il ne s’agit pas d’un très grand jeu, Attack of the Friday Monsters! A Tokyo Tale demeure néanmoins une aventure captivante et aussi feel-good qu’un Animal Crossing ou Cozy Groove !

Attack of the Friday Monsters! A Tokyo Tale est disponible au petit prix de 7,99 euros sur l’eShop.

Phoenix Wright : Ace Attorney – Dual Destinies et Spirit of Justice

On ne présente plus la série Ace Attorney, débutée au Japon sur Game Boy Advance, et chez nous sur Nintendo DS. Il s’agit de visual novel interactifs qui vous placent dans la peau de Phoenix Wright, un jeune avocat de la défense qui va devoir à la fois mener des enquêtes et représenter ses clients au tribunal. Si ses quatre premiers opus ont eu droit à des versions physiques sur la Dual Screen de Big N, leurs deux suites destinées à la 3DS ne débarqueront qu’en version dématérialisée sur le vieux continent, et ne seront disponibles qu’en anglais.

Sortis respectivement en 2013 et en 2016 en Europe, Dual Destinies et Spirit of Justice n’améliorent pas grand chose à la recette initiée par les premiers volets. Ils s’agit néanmoins d’excellentes suites, prenant le parti de mêler Phoenix Wright à Apollo Justice, héros du jeu éponyme, dans des enquêtes inédites et toujours aussi loufoques. De nouveaux protagonistes viendront rejoindre ces deux avocats talentueux, tandis que les anciennes têtes marquantes resteront fidèles à elles-mêmes. Malheureusement, les deux jeux ne sont jamais ressortis sur d’autres supports (excepté sur téléphones mobiles), contrairement aux trois premiers Ace Attorney qui ont eu droit à une collection HD sur les consoles actuelles.

Phoenix Wright : Ace Attorney – Dual Destinies est disponible sur l’eShop contre 24,99 euros, tandis que Spirit of Justice est affiché à 29,99 euros.

Shin Megami Tensei IV

S’il y a quelques années la licence semblait indélogeable de sa niche, du moins en Occident, depuis la sortie de Persona 5 les choses ont quelque peu changé. Shin Megami Tensei V a même bénéficié d’une sortie partout dans le monde à la même date. Ce qui a de quoi rassurer pour la suite, indubitablement. Néanmoins, c’est bien du quatrième volet que l’on parle aujourd’hui. Un titre exclusif à la Nintendo 3DS, qui n’est sorti qu’en dématérialisé par chez nous, alors que le Japon a eu droit à sa petite boite en plastique.

Il ne fait pas l’unanimité chez les fans de la licence de Atlus, parce qu’il délaisse une partie de son héritage de Dungeon Crawler. Toutefois, il s’agit de l’épisode idéal pour découvrir SMT, plus accessible que ses prédécesseurs, et un brin plus linéaire. Il n’en oublie pas de posséder un univers diablement accrocheur, et des mécaniques efficaces, le tout avec une durée de vie avoisinant la cinquantaine d’heures de jeu. Un véritable indispensable de la 3DS… à condition toutefois de maîtriser la langue de Shakespeare, puisqu’il n’est pas disponible en français malheureusement. On se permet aussi de vous conseiller sa pseudo suite, sous-titrée Apocalypse, qui est bien disponible chez nous en physique, mais dont le prix est abominable. Il s’agit, là encore, d’un RPG fort réussi.

Shin Megami Tensei IV est disponible sur l’eShop pour 19,99 euros. Shin Megami Tensei IV : Apocalypse est quant à lui proposé à 29,99 euros.

Crimson Shroud

Imaginé par Yasumi Matsuno, à qui l’on doit Tactics Ogre (qui s’offre un remake sous peu) ou encore Vagrant Story, Crimson Shroud est un jeu de rôle atypique. Il fait partie d’une poignée de projets développés par Level 5 pour la Nintendo 3DS, inclus dans un programme laissant carte blanche à plusieurs créateurs. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’après Attack of the Friday Monsters, ce RPG prouve une nouvelle fois qu’il est possible de proposer des expérience on ne peut plus rafraîchissantes sur la console aux deux écrans.

Il faut dire qu’il s’agit d’un J-RPG un peu particulier, puisqu’il propose des mécaniques très proches du JDR papier, et d’autres qu’on pourrait carrément rapprocher des livres dont vous êtes le héros (avis aux connaisseurs). Le tout en se dotant d’une esthétique originale, notamment du coté de son character design, puisque tous les personnages revêtent l’aspect de figurines. Seul bémol, comme chez SMT IV et Ace Attorney, ce Crimson Shroud est disponible exclusivement en anglais, et le niveau de langue demandé est là encore assez élevé.

Crimson Shroud est disponible sur l’eShop au prix de 7,99 euros.

The Denpa Men : They Came by Wave

Décidément, vous allez finir par croire que l’on ne traite ici que d’étrangetés. Et quelque part, vous n’auriez pas foncièrement tort, puisque la Nintendo 3DS a eu son lot d’expériences rafraîchissantes, pas seulement du côté de Level 5. En ce qui concerne The Denpa Men, on est pourtant sur du Dungeon Crawler tout ce qui se fait de plus classique, avec une dimension RPG maîtrisée mais pas des plus poussées. Visuellement le jeu est coloré, pas moche mais pas particulièrement beau non plus, et son histoire est anecdotique. Mais alors, qu’est-ce qu’il peut bien faire dans cette petite liste de jeux eShop à télécharger d’urgence ?

La raison est simple : il s’agit de l’un des meilleurs Dungeon Crawler de la machine, ce qu’il doit en grande partie à son univers déjanté. Pour vous faire une idée, on ne peut que vous inviter à chercher les trailers du jeu, c’est du grand n’importe quoi, dans la plus pure tradition de l’humour nippon ! The Denpa Men est un jeu drôle, à la durée de vie très convenable (comptez environ 25h pour voir le bout de son aventure) et a la particularité d’utiliser les caméras de la 3DS pour vous permettre de capturer de nouveaux combattants. En somme, une expérience complète, rafraîchissante, et amusante, que demander de plus ?

The Denpa Men : They Came by Wave est disponible contre 7,99 euros sur l’eShop de la 3DS.

Pocket Card Jockey

Vous connaissez Game Freak pour Pokémon, et c’est bien normal. La licence est partout, fait beaucoup de bruit, et ce n’est pas la sortie prochaine de Pokémon Écarlate et Violet qui nous fera dire le contraire. Pourtant, il arrive qu’entre deux opus majeurs de sa série phare, le studio japonais mondialement connu s’essaye à des projets différents. On vous parlait il y a quelques mois de Little Town Hero, une petite déception, ou encore de Giga Wrecker, un metroidvania plutôt sympa. Mais connaissiez vous Pocket Card Jockey ? Non ? Eh bien ça tombe bien, parce qu’il est temps pour vous de découvrir ce titre complètement déjanté, au concept simple mais accrocheur.

Dans Pocket Card Jockey, vous incarnez un jockey dénué de talent, mais dont le rêve est d’accéder aux courses les plus prestigieuses. Pas de problème, par la magie d’un scénario sans queue ni tête (et totalement assumé), vous vous retrouvez en possession de plus de talent qu’il n’en faut pour conquérir le monde de la course hippique. Pour gagner une course, rien de plus simple, il vous faudra participer à une partie de… Solitaire. Vous savez, ce jeu de cartes très connu ! C’est complètement débile, certes, mais ça marche parfaitement bien. Le titres est par ailleurs très drôle. Bref, on passe un très agréable moment, ce que ne vient nullement gâcher l’aspect visuel coloré et tout mignon.

Pocket Card Jockey est disponible sur l’eShop de la 3DS au prix de 6,99 euros.

Quelques jeux en vrac

On aurait pu continuer cette liste avec d’autres jeux, un peu moins bons, mais pas forcément moins intéressants. Mais il nous a semblé plus pertinent de regrouper les petites expériences qui nous restaient sous le coude dans ces derniers paragraphes. Pour commencer, saviez vous qu’il était possible de se faire peur sur Nintendo 3DS ? C’est du côté de Dementium Remastered que ça se passe, une version améliorée d’un jeu DS désormais très difficile à trouver (et onéreux, cela va de soi). Sur l’eShop, vous le trouverez à 14,99 euros.

Ensuite on ne peut décemment pas parler de l’eShop 3DS sans aborder le cas de la Console Virtuelle ! En effet, et les initiés le savent bien, la console de Nintendo offre l’opportunité d’accéder à un petit catalogue de véritables classiques. À commencer par Super Metroid, dans une version très propre au mapping des boutons impeccable, vendue 7,99 euros. Au même prix, vous trouverez aussi l’exceptionnel Mother 2, plus communément appelé Earthbound par chez nous. Un RPG complètement barré, au design très mignon, à l’humour certain, et au scénario plus sérieux et intéressant qu’il n’y paraît. Une véritable pépite.

Toujours sur Console Virtuelle, on ne peut que vous conseiller de vous pencher sur les jeux Game Boy et Game Boy Color. Vous trouverez notamment Pokémon Version Bleue, Rouge et Jaune à 9,99 euros. Des versions cultes qui fonctionnent bien, et qui ne posent pas le problème de la pile de sauvegarde, auquel les cartouches se frottent depuis un moment maintenant. Il y a aussi, bien évidemment, les exceptionnels Pokémon Version Or, Argent et Cristal, toujours pour 9,99 euros. Enfin, pour en finir avec cette licence, comment ne pas vous conseiller Pokémon Trading Card Game, proposé 4,99 euros ?!

Restent les Zelda de la Game Boy Color, à savoir Oracle of Ages et Oracle of Seasons, proposés à 5,99 euros, au même titre que The Legend of Zelda : Links Awakening DX, version couleur du jeu Game Boy. Metroid 2, aussi, dans sa version originale en noir et blanc, qui demeure un véritable classique, et n’est vendue que 3,99 euros. Ou encore le méconnu RPG Lufia : The Legend Returns, sur Game Boy Color, proposé 4,99 euros.

Il y a encore de quoi faire sur l’eShop de la Nintendo 3DS. La console est peut-être sur le point d’abandonner toutes ses fonctionnalités en ligne, à commencer par son magasin, mais elle n’en demeure pas moins une mine d’or pour qui sait où chercher. Et on ne peut que vous inviter à vous y pencher avant qu’il ne soit trop tard, autrement dit, avant le 27 mars 2023, date de fermeture du service.