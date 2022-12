Décidément, Outright Games est très actif pour proposer de nombreux jeux à destination des familles. Après Paw Patrol, Dragons et DC’s Justice League: Chaos Cosmique plus tôt dans la semaine, les développeurs remettent le couvert pour un jeu Peppa Pig. Le second, après My Friend Peppa Pig sorti en 2021. Cette fois-ci, la célèbre cochonne s’apprête à faire le tour du monde et veut vous emmener avec elle pour faire de nouvelles rencontres dans un jeu vidéo destiné à toute la famille. Date de sortie, présentation et premières images, voici tout ce qu’il faut savoir sur Peppa Pig: World Adventures.

Peppa part en vadrouille aux quatre coins du monde

Ce nouveau jeu vidéo s’appelle Peppa Pig: World Adventures et nous fait bien sûr suivre notre héroïne toute rose et sa famille. Cette fois-ci, Peppa s’apprête à faire ses valises et compte vous emmener à Paris, New Work, Londres, l’Australie et encore bien des endroits à travers un tour du monde. L’objectif, faire des rencontres, accomplir des missions et récupérer des tas d’accessoires.

On peut alors personnaliser son propre personnage, en jouant sur sa tenue, ses couleurs, son chapeau, le type d’animal ou encore les lunettes. Plusieurs petites missions se dresseront à vous, sous la forme d’un mini-jeu, comme on peut le voir dans cette toute première bande-annonce. Il est également possible de bâtir et de personnaliser sa propre maison avec tout un tas d’objets à collectionner. Bien sûr, il s’agit d’un titre résolument pensé pour un public jeune, qui s’adresse donc aux petits ou aux petites, qui ont envie de passer un peu de temps en plus avec Peppa.

Si l’aventure vous tente, pour vous ou vos enfants, sachez que Peppa Pig: World Adventures est prévu pour le 17 mars 2023. Il sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC. On ne sait pas encore si le jeu aura droit à une version physique en magasin ou s’il arrivera dans le Game Pass, comme son précédent titre, My Friend Peppa Pig.