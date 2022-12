DC’s Justice League: Chaos Cosmique sera le jeu familial en monde ouvert promis par Outright Games

Avant d’aller tuer la Justice League en 2023 avec Suicide Squad: Kill the Justice League, Outright Games nous proposera de retrouver les héros DC dans une parenthèse plus joviale et colorée à destination d’un public nettement plus jeune. L’éditeur avait déjà annoncé travailler sur un jeu Justice League dont on ignorait tout jusqu’à aujourd’hui. C’est finalement DC’s Justice League: Chaos Cosmique qui mettra à l’honneur ces personnages dans un jeu d’action et d’aventure pour toute la famille.

La Justice League au minimum syndical

DC’s Justice League: Chaos Cosmique nous fera affronter le terrible Mr Mxyzptlk, qui a déchaîné les pouvoirs de Starro pour causer le chaos au sein de la ville de Happy Harbor. On devra donc détruire ses sbires tout en résolvant des énigmes dans ce monde ouvert, et ce accompagné par le trio le plus célèbre de DC, Superman, Batman et Wonder Woman.

Et oui, désolé si vous pensiez que l’annonce d’un jeu Justice League vous permettrait de contrôler plein de héros, il faudra visiblement se contenter de ces trois-là. Heureusement, les autres membres du groupe comme Flash ou Cyborg seront bien présents en jeu et il sera possible d’interagir avec eux. Nos trois héros disposeront de capacités différentes, que ce soit pour se déplacer ou en combat. Vous pourrez découvrir tout cela en compagnie d’un ami puisqu’un mode deux joueurs sera disponible.

DC’s Justice League: Chaos Cosmique sera disponible le 10 mars 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.