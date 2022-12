Peppa Pig: World Adventures

Peppa Pig: World Adventures est un jeu de plateforme et d'aventure développé par Petoons Studio et édité par Outright Games. Il s'agit du second jeu vidéo basé sur Peppa Pig qui nous propose de suivre la célèbre cochonne dans un tour du monde. Pensé pour un jeune public et/ou pour être fait en famille, Peppa Pig: World Adventures vous propose de réaliser de petites missions et autres mini-jeux, ainsi que collecter des objets et de personnaliser son personnages et sa maison.