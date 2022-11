Après une adaptation en 3 films d’animation depuis 2010, la licence Dragons s’est vue amenée sur le petit écran avec une série télévisée de 8 saisons destinée aux plus petits, ainsi que dans le paysage vidéoludique avec Dragons : L’aube des Nouveaux Cavaliers en 2019. Trois ans plus tard, un nouveau jeu voit le jour, DreamWorks Dragons : Légendes des Neuf Royaumes inspiré lui aussi de la saga à succès mais se déroulant plus d’un millénaire après les films.

Disponible depuis le 23 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia et Nintendo Switch, le jeu développé par A Heartful of Games et édité par Outright Games (habitué des adaptations de licences pour enfants comme dernièrement Paw Patrol, La Pat’ Patrouille : Grand Prix, Gigantosaurus Le Jeu ou encore DC Krypto Super-Chien : Les aventures de Krypto et Ace), le jeu est proposé au prix de 39,99€. Alors que vaut cette virée en terres draconiques ?

Conditions de test : Nous avons arpenté les terres de l’univers de Dragons durant environ 6h de jeu, le temps d’accomplir tous les niveaux et d’en refaire quelques-uns, le tout sur PlayStation 5.

Faites chauffer le barbeuc’

Pour planter le décor, il faut d’abord savoir que ce nouveau jeu Dragons est en fait un mélange des genres : il va allier action-aventure avec un petit peu de beat’em all histoire de créer une porte d’entrée aux plus petits dans ce genre exigent et technique. On retrouvera par ailleurs une vue isométrique, à laquelle il faudra vous habituer si vous ne l’êtes pas.

Bien entendu, ne vous attendez pas à une masterclass niveau scénario, puisque le jeu se contentera uniquement de vous faire chercher la famille de votre héros bien connu, Tonnerre, en traversant un ensemble de plusieurs royaumes, et en trouvant de nouveaux alliés au passage.

Vous l’aurez compris, contrairement au précédent jeu, pas d’humain dans les parages puisqu’il s’agira uniquement d’une équipe de dragons au complet venus pour en découdre avec d’autres espèces aussi dangereuses les unes que les autres. A travers 5 mondes composés de 5 niveaux chacun, vous aurez à loisir d’utiliser vos capacités spéciales, qu’elles soient liées au feu, à la glace, aux ultrasons ou à la foudre en fonction de votre dragon « équipé », pour progresser et accéder aux cristaux vous permettant de quitter les niveaux.

Pour traverser ces 25 niveaux, il vous faudra compter environ 4h30 à 5h de jeu, c’est plutôt court et donc vendu assez cher (39,99€ on le rappelle) pour le contenu, mais étant donné que le jeu est plutôt tourné vers les jeux enfants voulant s’initier aux jeux vidéo, on pourra pardonner quelques points.

Sachez par ailleurs que celui-ci dispose d’une bonne palette de rejouabilité puisqu’il vous faudra traverser les niveaux 3 fois si vous voulez intégralement récupérer tout ce que le jeu a à vous offrir. Une rejouabilité qui plaira aux plus jeunes mais qui aura du mal à emporter l’adhésion avec les plus expérimentés étant donné la répétitivité accrue artificiellement de la production d’Outright Games, les niveaux étant déjà eux-mêmes sensiblement similaires entre eux, sauf pour les niveaux de boss, tous différents dans leur approche.

Allons détruire une nouvelle fois cette pierre qui bloque le passage

En effet, DreamWorks Dragons : Légendes des Neuf Royaumes ne vous proposera pas un gameplay renouvelé à chaque nouveau monde et ne cherche d’ailleurs pas à le faire, afin de faire gagner en expertise et en compétence les joueurs et joueuses.

Les principales mécaniques de gameplay seront donc composées d’affrontements à distance et au corps à corps (avec la présence d’une attaque faible et d’une attaque lourde), en utilisant des compétences spéciales mais aussi une esquive et bien entendu le vol, rendant le tout finalement plutôt technique. Ce dernier permet aux joueurs et joueuses de ne jamais tomber des structures et facilite ainsi la prise en main des plus jeunes.

Vous enchainerez alors récolte de cristaux de différentes couleurs permettant de progresser dans un arbre de compétences propre à chaque dragon (et qui évolue plutôt lentement disons-le) apportant une palettes de mouvements plutôt agréables, tandis que vous aurez à plusieurs reprises besoin de vider une zone fermée de multiples ennemis venant par vagues pour vous affronter en arènes sans toutefois proposer de mort à proprement parler puisque les ennemis s’enfuiront simplement, annihilant tout risque d’exposition à la violence gratuite.

Votre personnage dispose, tout comme vos ennemis, d’une barre de vie, qui se vide relativement doucement ce qui permettra de laisser une chance à tout le monde passer les niveaux sans trop d’encombres, et en cas de game over, de reprendre non loin du lieu de trépas. Au début de l’aventure, vous ne disposerez que de Tonnerre pour vous porter main forte, mais au fil de l’aventure, vous serez rejoints par 3 acolytes aux capacités diverses.

En effet, Bissocorn, Wu et Wei ainsi que Panache viendront apporter leur contribution et vous pourrez switcher en un rien de temps entre les différents personnages, que ce soit pour utiliser leur compétence dédiée comme faire fondre de la glace ou utiliser des ultrasons, mais aussi pour permettre aux autres de se reposer et ainsi récupérer de la barre de vie. On reprochera par contre assez durement l’absence de coopération, qui aurait pu amener une grande plus-value au jeu, notamment pour les combats mais aussi pour aider les plus jeunes et les accompagner.

Au rayon technique, rien à signaler si ce n’est que ce n’est absolument pas une claque graphique et est même techniquement pauvre mais le jeu tourne parfaitement bien sur PlayStation 5, avec des temps de chargement courts et aucune chute de framerate.

Vous vous doutez bien que ce genre de jeu est beaucoup moins gourmand qu’un jeu AAA pour la console de Sony, mais force est de constater que contrairement à certains jeux précédemment sortis par Outright Games, ce DreamWorks Dragons : Légendes des Neuf Royaumes dispose de graphismes colorés, de jolies cutscenes, fidèles à la licence et suffisamment variés pour ne pas tomber dans la monotonie, ce qui n’est pas le cas du plus gros de l’expérience comme nous vous le signalions plus haut.

Enfin, sachez que comme toutes productions de l’éditeur depuis plusieurs années, le jeu est intégralement disponible en français et sous-titré en français, avec la présence d’une seule voix narrative qui viendra apporter son éclairage sur les situations rencontrées et faire vivre ces dragons qui, eux, ne parlent malheureusement pas.