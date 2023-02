Le jeu Peppa Pig : Aventures autour du Monde présente son gameplay et une édition physique

Un nouveau jeu vidéo Peppa Pig a été annoncé il y a quelques semaines. Désormais appelé Peppa Pig : Aventures autour du Monde dans sa version française et prévu pour le mois de mars, il s’adresse aux plus jeunes et aux familles qui veulent se retrouver devant la télé. Aujourd’hui, les développeurs nous partagent une nouvelle bande-annonce pour découvrir son concept et ce qu’il faudra faire manette en main mais nous annonce aussi une version physique, désormais disponible en précommande.

Un tour du monde avec Peppa

Les fans pourront voyager à travers différents pays comme l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne, Hollywood et bien d’autres encore. Ils auront la possibilité de réaliser des missions et de collecter des cartes postales lors de leurs voyages. Les joueurs pourront explorer l’océan en sous-marin en Australie, monter dans un taxi jaune emblématique à New York et visiter certains des sites les plus célèbres du monde, tels que la Tour Eiffel à Paris ou le Buckingham Palace à Londres.

Le jeu permet également aux joueurs de personnaliser leur propre personnage, en choisissant leur tenue, leurs couleurs, leur chapeau, le type d’animal ou encore les lunettes. Il y aura plusieurs missions sous forme de mini-jeux à accomplir et les joueurs pourront également construire et personnaliser leur propre maison avec des objets à collectionner.

Où acheter Peppa Pig : Aventures autour du Monde au meilleur prix ?

Sachez également que le jeu vidéo Peppa Pig : Aventures autour du Monde aura droit à une version physique, vendue sur les boutiques en ligne ou dans nos magasins à son lancement. Elle s’ajoute à la version numérique. Celle-ci sera commercialisée au prix conseillé de 39.99€ et la jaquette vient d’être dévoilée. Les précommandes viennent aussi d’être lancées sur la plupart des revendeurs en ligne.

Vous retrouverez ainsi un tableau comparateur de prix juste au-dessus, qui vous permet d’acheter le jeu au meilleur tarif (tout en soutenant notre site). Pour l’instant, pas, ou peu d’offre vraiment intéressante mais on imagine que cela évolue probablement un peu plus tard. Pour l’instant, seule la version Switch est proposée chez plusieurs revendeurs. Cependant, Amazon permet aussi de précommander la version PlayStation.

Rappelons que la sortie de Peppa Pig : Aventures autour du Monde (appelé Peppa Pig: World Adventure dans sa version originale) est fixée au 17 mars 2023, aussi bien en physique qu’en numérique. Il sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC.

Le jeu Peppa Pig : Aventures autour du Monde est le deuxième jeu vidéo de la licence, avec Mon Ami Peppa Pig en 2021. Le jeu a été créé par Outright Games, connu pour de nombreuses autres adaptations familiales. Ils ont notamment proposé DreamWorks Dragons : Légendes des neuf royaumes, PAW Patrol, la Pat’Patrouille: Grand Prix et sortiront prochainement DC’s Justice League : Chaos Cosmique.