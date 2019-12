Le jeu Fairy Tail dévoile ses jaquettes japonaises

C’est un titre que l’on attend particulièrement à la rédaction et que l’on suit depuis son annonce. On vous avait notamment proposé une interview avec le producteur Keisuke Kikuchu ou encore un résumé de tout ce qu’il faut savoir sur ce RPG. Cette fois, on vous reparle de Fairy Tail pour vous présenter les jaquettes japonaises du jeu.

Une jaquette avec les personnages

Koei Tecmo et Gust viennent de lever le voile sur le visuel des jaquettes PlayStation 4 et Nintendo Switch. Il s’agit de la version japonaise et on ne sait pas encore si l’on aura droit à la même couverture en Europe mais on peut croiser les doigts pour que ce soit le cas vu qu’elles sont tout de même assez classes.

On peut y voir les différents protagonistes principaux qui seront jouables avec Natsu, Erza, Lucy, Wendy, Grey, Gajeel, Jubia et bien d’autres. Bien sûr, les fidèles compagnons Exceed sont aussi de la partie avec Happy et Carla qui accompagnent nos deux chasseurs de dragons. On notera que l’illustration est signée Hiro Mashima, l’auteur de la série.

Fairy Tail est actuellement en développement sur PC, PlayStation 4 et Switch. La sortie est prévue le 19 mars 2020 et le jeu est déjà disponible en précommande :