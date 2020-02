Aujourd’hui, alors que le FIJ de Cannes approche à grands pas pour les amateurs de jeu de société, nous faisons un focus sur une des grosses nouveautés signées Iello, Flyin’ Goblin. Comme les anglophones l’auront deviné, vous allez devoir faire voler des gobelins ! Le jeu nous est proposé par le duo Théo Rivière et Corentin Lebrat, moitiée de la team Kaedama (Draftosaurus).

Flyin’ Goblin fait partie de ces jeux que nous avons dans notre lunette depuis quelques temps. Entre sa présentation à Essen, et la communication qui a été réalisée par Iello, nous étions impatients de pouvoir jeter notre dévolu sur le titre. Dès sa réception, nous avons donc multiplié les parties dans l’ensemble des configurations possibles. Une adaptation des règles générales pour deux joueurs, avec un nombre de points de cristaux nécessaire en baisse par rapport à la condition de victoire initiale demandée.

Le lancé de gobelin, une discipline très respectable

Flyin’ Goblin est un jeu de lancer d’ouvriers pour 2 à 4 joueurs. Le but est très simple : catapulter des gobelins pour obtenir des cristaux ou construire son totem et qu’il survive un tour entier. Le principe est on ne peut plus simple : chaque joueur possède une catapulte et des gobelins, et doit les lancers dans la boîte du jeu, quadrillé de cases proposant des actions et récompenses. Il vous sera ainsi possible d’obtenir cristaux et pièces, qui vous seront très utiles durant la partie. D’autres pièces du château sont également plutôt amusantes comme celle faisant tourner le château d’un quart.

Une fois la phase de jeté de gobelins et la récupération des différentes ressources et actions du château, vient la phase d’achat. Vous pourrez, sauf cas contraire lié à une pièce effectuer un seul achat par tour. A vous de bien dépenser vos deniers selon votre stratégie. vous pourrez par exemple acheter l’ensemble des gobelins pour avoir plus de lancer, tenter très rapidement d’obtenir un totem complet, ou bien placer des brigands qui permettront de vous faire gagner 1 cristal par tour s’il reste en place.

A vous d’établir votre stratégie dans ce chaos d’action pour tenter d’obtenir 25 cristaux, de faire tenir votre totem, tout en empêchant les autres de gagner !

De l’amusement au catapultage stratégique

Flyin’ Goblin est un jeu auquel on s’attache immédiatement du fait de son principe initial, nous demandant d’utiliser une catapulte. On régresse immédiatement de 10-15 ans, et on se retrouve à lancer à la chaîne les gobelins, sans chercher à faire quelque chose de spécifique. Et puis on se rend rapidement compte que l’on peut réussir à viser un peu chaque case, tenter de faire tomber le roi du haut de sa tour, farmer les cristaux dans le donjon.

Et on s’amuse toujours, avec toute cette dimension tactique qui se crée. On peut être à la fois dans une course à la puissance tout en étant également dans la nécessité de contrer les autres, pouvant gâcher un tour entier du jeu, pour faire tomber deux pauvres étages du totem.

Et c’est au final ce qui fait vraiment la grande force du titre ! On se retrouve à la fois avec un jeu que l’on peut jouer de façon stratégique comme en laissant totalement notre cerveau à côté. C’est un jeu qui demande également, si on le souhaite, une certaine dextérité ce qui donne un goût de reviens-y lorgnant même sur une véritable addiction pour le catapultage de gobelins.

Pour qui s’adresse Flyin’ Goblin ?

Un concept aussi simple que bonjour, immédiat, fait que Flyin Goblin est un jeu que l’on recommande au final à tout le monde. Tous y trouveront leur comptes. Si comme Théo Rivière, on vous conseille de ne pas laisser les catapultes à portée des joueurs lors de l’explication des règles. Comptez à peu près 5-10 minutes pour l’explication des règles et environ 30-40 minutes par parties. Que l’on vous prévienne, vous ferez plus d’une partie à chaque fois !

Au niveau du matériel, comme vous vous en doutez, la qualité est au rendez-vous ! En même temps, les auteurs ont eu l’idée d’utiliser la boîte comme plateau central, et tous les composants sont au rendez-vous pour que tout fonctionne.

Nombre de joueurs : 2 à 4 joueurs

Temps de partie : entre 30 et 50 minutes

Auteurs : Théo Rivière et Corentin Lebrat

Illustrateur : Tomasz Larek

Éditeur : Iello

Distributeur : Iello

Prix : 35 €

S’il y a bien un jeu à ne pas manquer à Cannes du côté de Iello, c’est bien Flyin’ Goblin. Entre potes comme en famille, le premier jeu de lancer d’ouvriers fonctionne à plein régime et rythmera vos soirées pendant de longs moments !