Ishtar Games (The Last Spell) se lance dans l'édition avec 3 jeux en 2023

Racheté par Nacon fin 2021, le studio français Ishtar Games présente aujourd’hui de nouveaux plans ambitieux. Les développeurs à l’origine de Dead in Vinland et du très bon The Last Spell, viennent d’annoncer qu’ils se lanceront également dans l’édition de jeux indépendants pour l’année prochaine sous le label Ishtar Games Publishing. Au programme, trois titres, tous dans le viseur de 2023.

Un nouvel acteur français dans l’édition

Illustré par une bande-annonce, le line-up de 2023 d’Ishtar Games se composera de trois titres, à commencer par Lakeburg Legacies. Simulateur de gestion de village centré sur les interactions sociales, il s’agit d’un jeu développé en interne par leurs équipes, qu’ils vont donc auto-édité. Vous l’aviez peut-être déjà aperçu lors d’un précédent AG French Direct.

Les deux autres projets signés proviennent également de studios français. Spirited Thief, développé par Koi Snowman Games, se présente comme un jeu d’infiltration tactique où l’on doit prendre son temps pour explorer et planifier sa casse. Enfin, le dernier et pas des moindres, Ludogram s’est rapproché d’Ishtar Games pour éditer Les Mondes d’Aria, adaptation du jeu de rôle Aria imaginé par FibreTigre et mis en scène dans Game of Rôles.

Les différentes parties se sont exprimées, à commencer par Matthieu Richez, président d’Ishtar Games : « Nous sommes ravis de commencer notre parcours en tant que label d’édition avec Koi Snowman et Ludogram. Ils nous ont apporté non seulement d’excellents jeux, mais aussi de très bons partenaires avec qui travailler. Je suis convaincu que cette collaboration portera ses fruits pour toutes les parties impliquées, ce qui est très important pour nous. »

Un engouement partagé par Edouard Gaudel, CEO de Ludogram : « Ishtar Games est le partenaire qui a su nous convaincre grâce ses fortes ambitions, sa ligne éditoriale et la qualité humaine de ses équipes. Le fait qu’Ishtar Games développe et édite également leurs propres jeux leur permet de bien comprendre les enjeux d’un studio comme le nôtre » ainsi que par Simon Nowak, développeur de Koi Snowman Games : « Ishtar Games est une perle rare de l’édition. Leur soutien sans faille et plein de bienveillance me permet de donner le meilleur pour Spirited Thief ! »

Lakeburg Legacies, Spirited Thied et Les Mondes d’Aria (Worlds of Aria en anglais) sont encore en développement et sortiront courant 2023. Les deux premiers sont prévus sur PC, Aria espère également une arrivée sur console.