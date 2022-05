Lakeburg Legacies illustre à nouveau son gameplay dans une nouvelle vidéo et lance sa bêta fermée

Le studio Ishtar Games est désormais un habitué de l’AG French Direct. Après nous avoir présenté son travail sur Lakeburg Legacies via différents membres du studio à l’occasion d’un reportage exclusif durant la dernière édition, Ishtar Games a une nouvelle fois répondu présent à l’appel de cet AGFD pour nous reparler de son prochain. Et cette fois-ci, le studio s’attarde un peu plus sur son gameplay, qui nous est présenté par Salomé Lagresle.

La première bêta fermée commence bientôt

Cette vidéo retrace donc tout le principe du jeu, qui nous fait démarrer en tant que simple villageois avec peu de ressources, qui va ensuite être rejoint par d’autres habitants pour former peu à peu un vrai village, et une vraie petite société.

Il faudra alors gérer les tâches de chacun, notamment celles du roi et de la reine (qui doivent maintenir la santé du royaume), tout en s’immisçant aussi dans les intrigues amoureuses pour construire des familles et quelques histoires amusantes. Les choix à effectuer seront nombreux et vont grandement impacter le reste de la partie, il faudra donc être prudent lorsque des problèmes surviendront.

Ishtar Games lance aussi les inscriptions à sa bêta fermée, qui aura lieu prochainement. Vous pourrez ainsi retrouver toutes les informations nécessaires en vous rendant sur le serveur Discord officiel du studio.

Lakeburg Legacies sera disponible dès 2022 sur PC via Steam. Vous pouvez dès à présent l’ajouter à votre liste de souhaits Steam pour soutenir le projet.