Lakeburg Legacies : Premier avis sur la démo gratuite qui sera bientôt disponible

Cette année, le studio Ishtar Games ne va pas chômer. Que ce soit en tant que développeur mais aussi en tant qu’éditeur de jeux indépendants, 2023 sera riche en sorties. A commencer par Lakeburg Legacies, un jeu de gestion qui proposera très bientôt une démo ouverte à tous. En plus d’un trailer de gameplay fraichement dévoilé, voici un premier avis sur cette démo que nous avons pu prendre en main un peu en avance.

Gestion de l’amour et amour de la gestion

Lakeburg Legacies est un jeu de gestion qui va non seulement vous laisser développer tout un village pour le transformer petit à petit en royaume prospère, mais qui va surtout vous permettre de jouer les entremetteurs parmi votre population. En matière de gestion pure, le titre se révèle assez simple et accessible, tout du moins dans les débuts. On commence par acheter une maison pour loger notre premier habitant et par l’assigner dans l’établissement dédié aux bucherons pour obtenir du bois permettant de fabriquer de nouvelles constructions.

Le principe se complexifie à mesure que l’on gagne en population et que de nouvelles constructions se débloquent et apportant de surcroît de nouvelles ressources. Si cette partie du jeu reste assez classique dans l’ensemble, l’attrait réside dans les couples que l’on devra former. A terme, jouer les cupidons vous donne l’occasion de trouver la perle rare que vous mettrez à la tête du royaume. Cela correspondait ici à la fin de la démo où lors de la construction du château. Car le but de Lakeburg Legacies est de faire prospérer votre territoire dans le temps. Pour cela, il est nécessaire que la lignée soit compétente et s’enrichisse au fil des unions.

C’est pour cela, qu’en plus des ressources de base, le soft met l’accent sur trois éléments importants :

L’or : une monnaie qui améliore toutes vos constructions et peut même rameuter de nouveaux villageois

: une monnaie qui améliore toutes vos constructions et peut même rameuter de nouveaux villageois Le prestige : il mesure tous vos succès et hauts faits

: il mesure tous vos succès et hauts faits Les coeurs : une denrée qui sert pour énormément d’actions liées aux couples comme la gestion des enfants ou la bonne entente des couples

Le plaisir vient d’abord dans la recherche des bonnes personnes puisque chaque personnage possède une fiche descriptive indiquant ses forces, ses faiblesses, ses prédispositions pour les métiers, et les centres d’intérêts lorsque l’on cherche l’âme sœur. Etant donné que les cœurs sont très importants, vous souhaitez en produire toujours plus et cela passe donc par des couples heureux en ménage. Le titre vous donne un bon gros coup de pouce grâce à la voyante qui va rechercher des profils pour vous. Ce sera à vous de voir quel prétendant vous choisissez en fonction de vos besoins et/ou de sa compatibilité avec le ou la partenaire. On imagine bien être tenté par un peu d’eugénisme au détriment du romantisme.

De plus, Ishtar Games est parvenue à rendre l’ensemble cohérent et inclusif puisque l’on peut chercher l’amour du genre désiré. On pourra éventuellement être critique sur la phase de batifolage qui précède le mariage un poil répétitive. Et pour les enfants, on comprend vite que ce sont les cigognes qui se chargent des enfants. En bref, cette partie où l’on joue les Cupidon promet de belles heures de réflexions pour ceux qui aiment le genre. Cette démo nous permet à peine d’effleurer la surface du potentiel de Lakeburg Legacies, toutefois il est indéniable qu’il propose quelque chose d’assez original dans le domaine. Malgré une interface quelque peu chargée, on peut saluer une jolie patte graphique qui donne un sentiment de légèreté et de convivialité.

L’ambiance médiévale a son charme, cependant on coupera vite la musique qui se répète rapidement. Heureusement, c’est le genre de jeu que l’on peut apprécier aisément avec une série ou un podcast en fond. Il reste évidemment énormément de choses à découvrir (la gestion des taxes, les doléances des villageois…) et nous n’hésiterons pas à réaliser un test complet à sa sortie. Ce premier coup d’œil est tout de même assez encourageant.

La démo sera disponible à partir du 6 février prochain sur Steam à l’occasion du Steam Next Fest. On vous conseille donc vivement de l’essayer d’autant qu’elle propose des textes en français. Vous pourrez ainsi découvrir quelques pépites dans les dialogues (comme sur la deuxième image ci-dessus). La version finale de Lakeburg Legacies sortira au cours du deuxième trimestre 2023 sur PC via Steam.