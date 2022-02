Les Mondes d’Aria

Les Mondes d’Aria est un jeu de rôle sur table narratif développé et édité par Ludogram. Prenant place dans l'univers fantasy du JDR Aria imaginé par l'auteur français FibreTigre et mis en scène dans l'émission Game of Rôles diffusée sur Twitch, les joueurs et les joueuses sont invité(e)s à suivre les aventures d'une Guerrière, d'un Magicien, d'une Sorcière de Kohest et d'un Marchand dans leur poursuite contre les Légats d’Aurianne, les derniers partisans du Dieu Ennemi.