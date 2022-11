Accueil » Actualités » Project: The Perceiver, un impressionnant jeu d’action en monde ouvert annoncé sur PS4 et PS5

Des jeux chinois annoncés avec une démo technique, on commence à en avoir à la pelle. Depuis Black Myth Wukong, on a l’impression que ces jeux d’action en monde ouvert se multiplient à vitesse grand V, symbolisant la volonté des studios chinois de s’imposer comme les nouvelles étoiles montantes du genre. On découvre aujourd’hui un nouveau projet, qui se fait appeler Project: The Perceiver et qui nous montre toutes ses ambitions avec une longue vidéo de gameplay qui impressionne.

Bas les masques

Derrière Project: The Perceiver, on retrouve Papergames, habituellement plus habitué aux visual novels et aux jeux mobiles. L’ambition est visiblement montée d’un cran avec ce nouveau jeu, placé entre les mains de l’équipe de 17ZHE, un studio interne chez Papergames.

Le jeu prendra place dans un monde ouvert teinté de fantasy, où les masques semblent avoir une grande importance en accordant diverses capacités et plusieurs apparences.

Avec cette première vidéo de gameplay, impossible de ne pas penser, dans une certaine mesure, à Ghost of Tsushima ou même à Sekiro: Shadows Die Twice, tant les duels semblent être au coeur du gameplay, avec une grande liberté de mouvement qui permet de courir sur les murs et de grimper sur les bâtiments. Le titre se démarque aussi par ce qui semble être des phases de plateformes assez spéctaculaires.

C’est évidemment assez impressionnant techniquement parlant, avec de jolis effets de lumière qui ne doivent pas nous faire oublier qu’il s’agit avant tout d’une note d’intention, et pas du produit final.

Pour le moment, Project: The Perceiver est seulement annoncé sur PS4 et PS5, mais il pourrait arriver sur plus de plateformes. Aucune date n’a été partagée.