Test Moonstone Island – Une synergie équilibrée

Dans Moonstone Island, vous incarnez un ou une jeune alchimiste qui quitte la maison familiale pour vivre sa vie et parfaire sa formation au service d’une communauté. Lorsque vous lancez une nouvelle partie, il faudra patienter quelques minutes pendant la création procédurale de l’environnement. En effet, même si l’île principale restera inchangée à chaque partie, les autres îles qui forment votre terrain de jeu seront différentes à chaque fois.

Conditions d’aperçu : Nous avons rédigé cette review après une trentaine d’heures de jeu sur PC, ce qui nous a permis d’explorer l’entièreté de la carte et de pratiquement terminer la quête principale. Nous avons uniquement joué au clavier. L’ordinateur que nous avons utilisé possède une RTX 3060, 16GB de RAM et un processeur i5-10500H.

C’est une bonne situation ça, alchimiste ?

Moonstone Island se démarque dès le départ par sa capacité à marier habilement différents genres. L’exploration, la collecte de créatures (appelées ici « esprits »), les combats (au tour par tour avec un système de cartes), la confection de potions, les crafts et l’agriculture composent le quotidien de l’alchimiste que vous êtes. Cette synergie entre différents éléments de gameplay est l’un des points forts du jeu.

Les jours et les saisons rythment l’expérience de jeu. En dehors de la quête principale, il y a toujours quelque chose à faire : un coin de la carte inexploré, des cadeaux à apporter aux habitants de l’île, un esprit rare à capturer… Grâce au système de quêtes (que l’on reçoit le plus souvent par courrier) on ne se sent jamais perdus et chaque jour est une nouvelle aventure.

En plus de l’exploration des îles, vous devrez partir à la conquête d’une trentaine de donjons, chacun offrant son lot de défis (jamais trop complexes) et de récompenses. Même si explorer les donjons devient un peu redondant à la longue, c’est toujours un plaisir de découvrir de nouveaux plans pour décorer sa maison. Au début de l’aventure, votre avatar est limité dans ses déplacements à cause de son endurance passé les premières heures de jeu, ce n’est plus un problème.

Une dizaine de personnages habitent sur l’île principale. Ils voient votre arrivée d’un bon œil (avoir un ou une alchimiste sous le coude, c’est toujours pratique) mais il vous faudra du temps pour nouer une vraie relation avec eux. Bavardez avec eux, offrez-leur des cadeaux, organisez des rendez-vous pour grimper dans leur estime ! Chaque personnage possède son propre caractère et une histoire personnelle que vous découvrirez avec le temps.

Attrapez-les tous !

Une soixantaine d’esprits différents peuplent les îles. Ils sont parfois agressifs, mais heureusement, grâce à vos pouvoirs d’alchimiste, vous êtes capable de les bannir ou de les apprivoiser. Jusqu’à trois esprits peuvent vous accompagner durant vos pérégrinations. Les autres sont placés dans l’abri et vous pouvez les récupérer quand cela vous chante. À quelques exceptions près (les boss), tous les esprits peuvent devenir vos compagnons.

Le système de combats nous a agréablement surpris car il est plus profond qu’il n’y paraît. Les esprits possèdent un deck de cartes et des caractéristiques spécifiques qui sont amenées à évoluer grâce à l’expérience accumulée. Chaque gain de niveau est l’occasion d’améliorer une caractéristique et de choisir une nouvelle carte.

Ces cartes peuvent d’ailleurs être améliorées ou supprimées grâce aux talismans, ce qui permet de façonner chaque deck en fonction de ses préférences. Lors des combats, les decks des créatures qui vous accompagnent sont mélangés. C’est une mécanique intéressante qui permet de créer des associations originales.

La magie des saisons et de la nature

Observer les îles et les cultures se métamorphoser au gré des saisons est un vrai plaisir pour les yeux. Chaque saison apporte des changements visuels, mais aussi des nouvelles cultures. Cette dynamique saisonnière apporte une touche de magie que nous avons beaucoup appréciée.

Chaque biome possède un charme qui lui est propre. De manière générale, la direction artistique de Moonstone Island, renforcée par des animations fluides, est remarquable. Les paysages, les personnages, les maisons et les éléments de décorations ont été conçus avec minutie. L’équipe de Studio Supersoft a été attentive aux détails dans la conception visuelle du jeu.

Moonstone Island propose une expérience relaxante, accessible au plus grand nombre. La difficulté n’est jamais rebutante. Une défaite entraîne peu de conséquences : vous vous réveillez simplement le lendemain matin, à une heure tardive. Si vous aviez un rencard prévu dans la soirée, la personne à qui vous avez posé un lapin sera probablement un peu fâchée mais si vous lui présentez des excuses, elle finira par l’oublier.

Quelques ombres au tableau

Vous l’aurez compris, Moonstone Island possède de nombreuses qualités mais il y a tout de même quelques ombres au tableau. Si la bande originale est agréable et travaillée, elle n’est parfois pas assez présente ou pas toujours bien placée. Certains moments sont trop calmes (il n’y a que le bruit du vent), d’autres sont parasités par des sons inappropriés (comme par exemple des cris de hiboux en pleine journée).

Durant nos sessions de jeu, nous avons régulièrement rencontré des ralentissements. Rien de dramatique, mais ce problème technique vient légèrement perturber une expérience qui se veut calme et reposante. Au niveau technique, nous avons également observé plusieurs boîtes de dialogue mal coupées qui rendent illisibles certaines lignes de texte dans la version française.

La principale faiblesse de Moonstone Island réside peut-être dans sa tendance à devenir répétitif à mesure que l’on progresse dans le jeu. Bien que les activités soient variées, certaines mécaniques deviennent redondantes au bout d’un certain temps. Pour finir, nous aurions aimé un peu plus de variété du côté des des esprits… certains ne nous ont clairement pas convaincus en termes d’originalité.