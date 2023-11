Inazuma Eleven: Victory Road repousse le coup d’envoi à 2024, avec une bêta prévue pour le mois de mars sur Switch

Le mot d’ordre de la présentation LEVEL-5 Vision 2023 aura été « patience ». Le studio a pas mal de titres en préparation, mais ils demandent un temps de développement plus long que prévu. C’est le cas de Professor Layton and The New World of Steam, qui ne sortira pas avant 2025, mais aussi de Inazuma Eleven: Victory Road. On ne se faisait plus trop d’illusions sur une sortie du jeu de foot pour cette année 2023, mais Level-5 a confirmé que le titre ne sortirait qu’en 2024, et probablement pas au début de l’année.