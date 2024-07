La démo du jeu Inazuma Eleven: Victory Road est désormais disponible sur les consoles PlayStation et sur PC

Dernier échauffement avant la sortie ?

Vous pouvez dès à présent vous rendre sur le PlayStation Store (aussi bien sur PS4 que sur PS5) et sur Steam pour télécharger la version d’essai d’Inazuma Eleven: Victory Road. Cette version sera forcément meilleure que celle sur Switch, du moins d’un point de vue technique, puisqu’elle embarque la compatibilité 4K, le support HDR, un meilleur framerate et la possibilité de passer ou non les images en haute qualité. Quelques ajustements ont aussi été effectués en fonction des retours, que ce soit sur le terrain ou en dehors.

Quant au contenu, on retrouve toujours le premier chapitre du mode Histoire, pour bien se mettre en jambes avant d’aller se confronter à d’autres personnes dans des matchs en ligne. Il est également possible d’effectuer des matchs contre l’IA si jouer en ligne n’est pas trop votre truc. Gardez simplement en tête que votre progression ne sera pas conservée dans le jeu final.

Cette version complète d’Inazuma Eleven: Victory Road devrait sortir cette année sur PC, PS4, PS5 et Switch.