Immortals Fenyx Rising, une bonne copie sans âme ? Notre avis vidéo

Auparavant appelé Gods & Monsters, le nouveau titre d’Ubisoft pour cette fin d’année s’est renommé Immortals Fenyx Rising. Très proche de Zelda Breath of the Wild dans son concept, il implante des idées de différentes œuvres pour tenter de proposer sa propre expérience. Si les inspirations sont évidentes, il arrive néanmoins à se démarquer par sa propre interprétation. On vous en parle en vidéo.

Immortals Fenyx Rising est disponible dès maintenant sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series XS, Stadia et Nintendo Switch. Il est disponible à la commande sur Amazon.