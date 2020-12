Immortals Fenyx Rising s’offre un trailer de lancement

Après avoir diffusé une jolie bande-annonce animée la semaine dernière, Immortals Fenyx Rising prépare sa sortie imminente en partageant son trailer de lancement.

Epique et décalé

Mettant en scène son univers à la fois épique et décalé afin d’essayer de se démarquer au maximum de ses inspirations The Legend of Zelda : Breath of the Wild, le jeu d’action-aventure d’Ubisoft Québec vous permettra d’incarner l’héroïne personnalisable Fenyx qui doit vaincre la divinité grecque Typhon. Pour cela, vous devrez obtenir l’aide d’autres dieux et déesses comme Aphrodite, Héphaïstos, Athéna ou encore Arès.

Immortals Fenyx Rising sera disponible le 3 décembre sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X | S, Switch et Stadia. Notez que notre test maison du jeu devrait être publié dans les prochains jours sur le site.