Immortals Fenyx Rising s’offre un joli trailer animé

Une semaine avant sa sortie, Immortals Fenyx Rising continue de se présenter, mais Ubisoft a choisi cette fois-ci de réserver un trailer animé pour son prochain titre, qui met en avant Fenyx et les monstres mythologiques qu’elle va rencontrer son son passage.

Fenyx forge sa légende

Sur fond de How You Like Me Now du groupe The Heavy (un choix musical somme tout décalé, comme le ton du jeu) ce trailer réalisé par CLM BBDO offre de jolies séquences où l’on peut voir Fenyx user de tout son arsenal pour se défaire de ses adversaires, comme l’épée d’Achille ou l’arc d’Ulysse.

Immortals Fenyx Rising sera disponible dès le 3 décembre sur PC, Stadia, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. En attendant la sortie, n’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu en date pour en savoir plus sur le jeu.