Idol Manager sortira le 27 juillet sur PC et présente un nouveau trailer

Présenté initialement lors de la New Game+ Expo en 2020, Idol Manager a justement refait parler de lui dans une autre présentation dédiée aux jeux indépendants japonais. L’éditeur Playism a ainsi diffusé une nouvelle bande-annonce au cours de l’Indie Live Expo 2021 qui s’est déroulé aujourd’hui tout en lâchant une date de sortie.

En collaboration avec un groupe d’idoles

Développé par GlitchPitch et chapeauté par Playism pour l’édition, Idol Manager se trouve une date de sortie fixée au 27 juillet sur PC via Steam. La page est d’ailleurs déjà en ligne sur la boutique de Valve et il est possible de l’ajouter à sa liste de souhaits dès maintenant. On apprend aussi que la mouture Nintendo Switch est toujours en développement mais aucune fenêtre de lancement n’est donnée.

Le studio en a également profité pour annoncer sa collaboration avec Kamen Josho, groupe d’idoles féminins japonais, réputé sur l’archipel nippon pour leurs représentations masquées. Deux chansons du jeu sont ainsi interprétées par les artistes avec les morceaux « Dreaming Days » et « Masquerade Nights ».

Pour rappel, Idol Manager est un jeu de gestion/simulation avec des composantes de visuel novel où l’objectif est de gérer nos idoles. Il faut gérer leur popularité, leurs activités, leurs représentations publiques, promouvoir leurs activités et développer leur talent. A noter que malgré la connotation très nichée du jeu, il sera traduit en français.