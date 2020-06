Idol Manager : Le jeu de gestion d’idoles arrivera en 2020 et présente du gameplay

En développement depuis plusieurs années et largement méconnu dans nos contrées occidentales, Idol Manager a profité de la conférence New Game+ Expo de ce 23 juin pour refaire parler de lui. On apprend ainsi que le studio de développement GlitchPitch s’est rapproché de l’éditeur Playism (Bright Memory, Giraffe and Annika) qui s’occupera de la publication. D’autres infos sont aussi tombées.

Une sortie d’ici la fin de l’année

Son passage aujourd’hui a permis au titre de concrétiser quelques détails. Idol Manager fera son entrée sur Steam d’ici la fin de l’année 2020 et sera compatible PC, Mac et Linux. Pas de nouvelles de la version Switch, bien que celle-ci n’a pas été oubliée puisque le développement commencera après la sortie PC.

La nouvelle bande-annonce diffusée permet de faire le tour du concept : Idol Manager mélange visuel novel et jeu de gestion/simulation où l’on doit suivre nos idoles, gérer leur popularité, leurs activités et évidemment, leurs représentations publiques comme différents concerts. A noter que le jeu sera traduit en français, ce qui est une excellente nouvelle au vu de la composante textuelle assez majeure.