Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau dévoile un trailer centré sur le Gang des Yigas

Maintenant qu’il a présenté de nombreux extraits de gameplay, surtout lors du Tokyo Game Show, Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau nous dévoile son casting de personnage au compte-goutte. C’est aujourd’hui aux ennemis de Link, Zelda et les autres d’être sur le devant de la scène, avec une nouvelle vidéo centré sur le Gang des Yigas.

Une menace bien connue

Si vous avez joué à Zelda Breath of the Wild, vous vous souvenez certainement de ces étranges ennemis, qui n’hésitaient pas à tendre des embuscades à ce bon vieux Link. La rivalité entre eux et nos héros remonte donc à un siècle, comme le montre ce trailer qui met en avant le Grand Kogha, déterminé à barrer le chemin des soldats du royaume.

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau sortira le 20 novembre en exclusivité sur Nintendo Switch.