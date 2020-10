Hyrule Warriors: L’Ère du Fléau se montre pendant 25 minutes

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau a fait une longue apparition lors du Nintendo Treehouse Live d’octobre, ce qui nous a permis d’en savoir beaucoup plus sur le jeu plus d’un mois avant sa sortie.

Osef de Zelda et Urbosa, il y a les menus d’Hyrule Warriors !

Désolé, la présentation n’est qu’en anglais mais elle n’en reste pas moins intéressante même si vous ne comprenez pas la langue. L’intérêt le plus immédiat, c’est de pouvoir admirer pour la première fois du gameplay de Zelda et d’Urbosa, le tout dans la Cité Gerudo, elle aussi vue pour la première fois en vidéo.

Mais il faut aussi retenir la présentation des menus qui sont mine de rien importants. En effet, ils ont la lourde tâche de devoir retranscrire le côté monde ouvert et le craft de Breath of the Wild dans un Musou classique. On peut voir le tout vers 8:25 dans la vidéo.

Les développeurs de Koei Tecmo ont par exemple eu la bonne idée de remplacer les menus habituels par la carte d’Hyrule. L’amélioration des personnages se déguise par exemple en petites quêtes ce qui ne change pas grand chose en dehors de rendre la forme un peu plus chaleureuse.

Bonne nouvelle, on nous confirme au passage que dans ce jeu les armes ne casseront pas ce qui permettra de ne pas faire une dépression nerveuse quand sa super épée que l’on a mis des heures à chercher et à améliorer casse au bout de trois coups.

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau sortira le 20 novembre en exclusivité sur Nintendo Switch.