Nintendo : un live pour Pikmin 3 et Hyrule Warriors à 19h

Nintendo proposera une édition d’octobre de son Nintendo Treehouse Live, cette fois-ci consacré à Pikmin 3 Deluxe et à Hyrule Warriors : l’Ère du Fléau.

C’est en direct mais c’est pas un Nintendo Direct

On rappelle que le but de ce stream n’est pas de faire des annonces mais de montrer du gameplay. Un détail qui est nécessaire de souligner après la première édition de juillet qui avait déçu beaucoup de monde. Ainsi, Pikmin 3 Deluxe aura droit à une grosse présentation générale tandis qu’Hyrule Warriors sera là pour montrer du gameplay et un niveau encore jamais vu, ce qui n’est pas compliqué quand on a vu que la Plaine devant le Château et la Montagne de la Mort.

Ce Nintendo Treehouse sera uniquement en anglais, ce qui est logique quand on se souvient du niveau technique assez limite de juillet, on imagine mal quelqu’un réussir à traduire une conversation où chaque participant a autant de décalage. On espère d’ailleurs que ce problème très sera corrigé à 19h, heure française puisque c’est à ce moment que le stream aura lieu sur Youtube et sur Twitch.