Hyper Scape lâche un trailer cinématique et sort en bêta ouverte

Annoncé de façon assez surprenante, Hyper Scape est revenu faire un petit tour au cours de la conférence Ubisoft Forward. Le battle royale de l’éditeur français a dévoilé une bande-annonce cinématique et a annoncé que la bêta ouverte était maintenant accessible.

Les consoles, plus tard

Malgré les nombreux témoignages et l’affaire en cours, Ubisoft ne semble pas très inquiété et poursuit sa communication. Le jeu de tir à la première personne Hyper Scape annonce ainsi sa disponibilité immédiate sur PC via uPlay pour une période de bêta ouverte. Cela s’accompagne de quelques nouveautés depuis la dernière phase de test avec notamment une nouvelle arme ou encore une nouvelle capacité.

En plus du trailer cinématique, Ubisoft a lâché quelques séquences de gameplay dans une autre bande-annonce. Précisons que Hyper Scape sera également disponible à une date ultérieure sur PlayStation 4 et Xbox One.