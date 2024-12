Hyper Light Breaker annonce son accès anticipé sur Steam le 14 janvier 2025

Un début d’année Hyper Light

Se déroulant avant les événements d’Hyper Light Drifter, ce nouvel opus nous plonge dans un monde en 3D généré de manière procédurale. On y incarne un Breaker, un mercenaire chargé d’explorer un environnement baptisé le « Foisonnement ». Hyper Light Breaker sera donc disponible sur Steam en accès anticipé à partir du 14 janvier 2025 au prix de 28,99€.

Pour rappel, le gameplay mêle exploration, combats rapprochés et à distance, et progression dans un monde en constante évolution. Hyper Light Breaker propose un mode solo ou multijoueur coopératif en ligne et chaque session de jeu offre des environnements différents, avec des ennemis, objets et agencements uniques. Il est possible de de débloquer diverses capacités telles que la course sur les murs, l’utilisation d’un hoverboard ou d’un planeur pour naviguer dans des environnements en 3D. Il y a également de nouvelles armes et objets à débloquer pour créer plusieurs configurations.

Heart Machine souligne que cette phase d’accès anticipé vise à intégrer les retours des joueurs pour ajuster l’équilibre du jeu et introduire de nouveaux contenus au fil du temps. Ce format permettra l’ajout progressif de personnages, équipements et fonctionnalités jusqu’à la version 1.0. Selon Alx Preston, directeur créatif de Heart Machine, « ce lancement marquera le début d’un processus collaboratif avec la communauté pour faire évoluer le jeu ».