Hotel Renovator vous laissera gérer votre propre établissement dès le 7 mars

Le catalogue de Focus Entertainment ne cesse de gagner en variété et l’éditeur français montre qu’il est capable de présenter des grandes productions à l’image d’Atomic Heart ou d’A Plague Tale Requiem, tout en accordant une place de choix à de plus petits projets tout aussi séduisant, comme en témoigne le coloré Dordogne. On retrouve aussi des genres qui ont leur public bien à eux, à savoir les jeux typés simulation, comme Hotel Renovator, dont tout le concept réside dans le nom.

Si les travaux ne vous font pas peur

Le studio Two Horizons persiste dans la voie des jeux de rénovations avec cette fois-ci un complexe hôtelier que vous devrez reconstruire de vos mains, en vous attaquant à de longs et fastidieux travaux qui transformeront le batîment en un hôtel à votre image. Ce dernier pourra être personnalisé à l’envie avec des tas de meubles différents (plus de 2 000), et il faudra ensuite gérer vos finances et vos clients pour vous assurer une rentabilité bien méritée.

Vous pourrez prendre vos marques dans un mode Histoire tandis qu’un mode plus ouvert type bac à sable vous laissera plus libre de vos choix. Et si le contenu de lancement ne vous suffit pas, vous pourrez vous adonner aux joies du modding, puisque la pratique sera soutenue.

Hotel Simulator sera disponible dès le 7 mars prochain sur PC, mais des versions PlayStation 5 et Xbox Series sont aussi prévues pour sortir dans le courant de l’année.