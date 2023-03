Hotel Renovator

Hotel Renovator est une simulation d'hôtellerie développée par Two Horizons et éditée par Focus Entertainment. Dans ce jeu, nous héritons d'un vieil hôtel délabré que nous devons entièrement rénover et gérer à notre image afin d'en faire un établissement de renom. En plus d'avoir accès à plus de 2000 modèles de meubles, de luminaires, de rideaux, de tapis, le titre nous proposera de découvrir un lieu chargé d'histoires au fur et à mesure de la partie.