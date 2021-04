Hot Wheels Unleashed s’offre un trailer de gameplay

Le studio Milestone vient de dévoiler le trailer de gameplay de Hot Wheels Unleashed, qui a été dévoilé récemment avec une première vidéo et des infos.

Créer et rouler !

Le trailer de gameplay de Hot Wheels Unleashed va vous permettre de collectionner les meilleurs véhicules de l’univers Hot Wheels, de construire des pistes spectaculaires et de plonger dans des courses à couper le souffle.

Vous allez pouvoir personnaliser votre voiture et donc vous démarquer des autres et surtout participer à des courses endiablées sur des parcours absolument magnifiques, des courses qui vous demanderont la plus grande précision dans votre conduite.

Hot Wheels Unleashed est prévu pour le 30 septembre sur PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X | S, Switch et PC. N’oubliez pas que vous pouvez toujours précommander le jeu.