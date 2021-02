Hot Wheels Unleashed est officiellement annoncé pour le 30 septembre sur PC et consoles

Ce n’est en rien une surprise étant donné que le teasing d’hier, agrémenté d’une fuite, laissait peu de place au doute, mais Mattel a aujourd’hui confirmé l’existence de Hot Wheels Unleashed, un nouveau jeu de courses qui signe le retour de la licence sur les consoles.

Petites voitures mais grandes courses

Mattel et Milestone annoncent #HotWheelsUnleashed, un tout nouveau jeu de course mêlant arcade et action ! 🏎️ Accélérez, sautez et driftez sur les circuits oranges iconiques d’#HotWheels dès le 30 Septembre sur PS4|PS5, Xbox One|Series X, Switch et PC ! pic.twitter.com/YpRgHTEJpM — Koch Media France🎮 (@KochMediaFR) February 25, 2021

Comme on l’annonçait hier, c’est bien Milestone qui sera en charge de cette adaptation, qui offrira des courses entre arcade et action. De nombreux modes solos seront présents dans le jeu, ainsi que des modes multijoueur notamment en local pour jouer en écran splitté sur le même écran avec un autre joueur.

Les collectionneurs seront ici ravis puisque il faudra amasser de nombreuses petites voitures, qu’ils pourront faire drifter sur les fameux tracés oranges dans des décors de la vie quotidienne, comme lorsque l’on joue avec des véritables voitures Hot Wheels. Et si les circuits proposés ne vous suffisent pas, il sera bien possible de réaliser son propre parcours grâce à un éditeur de tracé.

Hot Wheels Unleashed sera disponible le 30 septembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, et Nintendo Switch. Toutes les versions en dehors du PC auront droit à une édition Day One qui contient le jeu ainsi que le DLC Hot Wheels – Sportscars Pack, avec les véhicules supplémentaires Track Manga et GT-Scrorcher. Pour plus d’informations, le site officiel du jeu est désormais ouvert.