Horizon Forbidden West : Guerrilla donne quelques détails sur le monde du jeu

Depuis quelques semaines, Horizon Forbidden West est présenté en filigrane à travers quelques posts du PlayStation Blog, où les artistes de Guerilla Games s’attardent à décortiquer chaque nouveauté de cet épisode tout en nous présentant leur vision. Après avoir présenté les machines qui seront au cœur de cette nouvelle aventure, le studio nous parle cette fois-ci du monde dans lequel Aloy va évoluer.

Un monde plus crédible que jamais

Espen Sogn, concepteur de monde vivant principal chez Guerrilla, consacre donc une bonne partie de ce nouveau post de blog à nous expliquer la façon dont est conçu le monde de Horizon Forbidden West, qui se doit d’être aussi passionnant à explorer que crédible. Annie Kitain, rédactrice en chef chez Guerrilla, raconte alors comment les autres personnages réagissent à ce monde en plus d’Aloy :

« Au début du projet, nous avons beaucoup réfléchi à chaque tribu que le joueur peut rencontrer. Les conflits auxquels ils doivent faire face, leur rôle dans l’histoire et la manière dont ils interagissent avec le monde qui les entoure. Prenez les Tenakths, par exemple. Bon nombre de leurs croyances sont influencées par les ruines de l’Ouest prohibé, et contrairement aux autres tribus, ils sont divisés en trois clans distincts. Leur histoire commune, leurs convictions, leurs différends sont tous importants pour le développement des personnages qu’Aloy rencontrera au fil de son périple. »

Tout cela passe ainsi sur le développement de l’IA avec des PNJ plus crédibles et vivants que jamais, qui sont construits comme des personnages uniques.

C’est aussi l’occasion pour l’équipe de lever le voile sur l’un des villages qu’Aloy va visiter, à savoir Scoroc. Il s’agit d’un village très animé, terre de refuge pour de nombreuses personnes, et qui sera bien différent des autres villages du premier opus, comme l’explique Espen Sogn :

« Scoroc est une ville animée qui regorge de repères visuels. Nous avons pu y intégrer de nombreux nouveaux systèmes et de nouvelles animations qui rendent le monde et ses habitants bien plus vivants. Dans Horizon Zero Dawn, beaucoup d’éléments faisaient partie de l’arrière-plan. Dans Horizon Forbidden West, ces derniers ne sont plus de simples textures : ce sont désormais de véritables objets que les PNJ utilisent dans le jeu. »

C’est dans ces villages que Aloy pourra faire progresser son équipement, en achetant de nouvelles armes et tenues, ainsi que des potions. L’équipe revient ensuite sur l’importance des tenues et de l’établi, l’un des nouveaux systèmes qui avait déjà été évoqué dans d’autres posts de blog.

Horizon Forbidden West sera disponible dès le 18 février 2022. Les précommandes des différentes éditions du jeu sont déjà disponibles.