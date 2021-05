Hood : Outlaws & Legends nous offre un nouveau trailer

Hood : Outlaws & Legends s’offre un nouveau trailer intitulé « We are Legends », le lendemain d’une vidéo de gameplay commenté très complète.

Furtivité et coopération

Hood : Outlaws & Legends propose un mélange unique de furtivité et de combat. À chaque braquage, deux équipes de quatre personnes s’affrontent pour voler et extraire des richesses lourdement gardées par le méchant Shérif et ses gardes d’élite.

Infiltrez, recueillez des informations, contrôlez la carte, volez le trésor et extrayez-le, le tout dans un affrontement épique contre les gardes et une autre équipe de quatre hors-la-loi. Beaucoup de hors-la-loi mais très peu de Légendes.

Et vous ? Deviendrez-vous une Légende ?

Hood : Outlaws & Legends sortira le 10 mai sur PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X | S et PC.