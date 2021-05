Hood: Outlaws & Legends dévoile son trailer de lancement

Hood: Outlaws & Legends est disponible depuis vendredi pour celles ceux qui avaient précommandé le jeu, mais il sort officiellement aujourd’hui, ce qui explique cette nouvelle bande-annonce de lancement.

Le vol du siècle

Notre test est en cours donc on ne donnera pas encore notre avis sur ce jeu développé par Sumo Digital et édité par Focus Home Interactive. Cependant, il faut souligner que l’on voit passer de nombreux retours assez négatifs de la part des premiers joueurs pour l’instant, ce qui nous pousse à vous conseiller d’attendre au moins quelques patchs.

Pour rappel, il s’agit d’un jeu qui fait s’affronter deux équipes de quatre joueurs. Le but est d’être les premiers à repartir avec un trésor gardé par des IA. Il y a donc un mélange de PvP et PvE dans ce gameplay qui mêle lui-même infiltration et combat.

Hood: Outlaws & Legends est disponible dès aujourd’hui sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC (Steam et Epic Games Store).