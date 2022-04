PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus d’Avril 2022

Chaque mois, Sony propose une nouvelle flopée de jeux à disposition des abonnés PlayStation Plus. Après avoir présenté ses nouvelles offres d’abonnement avec plusieurs paliers, on connait désormais les titres qui seront téléchargeables pour ce mois d’avril. Après Ghostrunner et Sonic en mars, voyons les jeux PS Plus pour ce mois d’avril 2022.

Quels sont les jeux PlayStation Plus d’avril 2022 ?

Ce sont donc trois nouveaux jeux qui seront présents dans le PlayStation Plus. On vous les présente ainsi dans une vidéo de trois minutes, histoire de savoir quelles sont les bonnes pioches et quels titres pourraient vous intéresser. On retrouvera ainsi :

On rappellera que les jeux PlayStation Plus arriveront ce mardi 5 avril 2022 dans la journée. Il sera possible de les télécharger via le PlayStation Store ou l’onglet dédié aux abonnés PS Plus.