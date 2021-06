Hood Outlaws & Legends : Un jeu à éviter ? Test en vidéo

Si l’actualité était surtout chargée par les dernières présentations et la sortie de Resident Evil Village en mai, il y a tout de même un titre multijoueur qui attirait les regards : Hood Outlaws & Legends. Un jeu chapeauté par Sumo Digital et édité par Focus Home Interactive, où l’on est plongé dans des batailles PvPvE en équipe où l’objectif est de réaliser un casse dans l’univers de Robin des Bois.

Une présentation alléchante sur le papier, qui a malheureusement son lot de défauts. Pas dénué d’intérêt, il a tout de même du mal à concrétiser toutes ces conjectures. C’est pourquoi nous revenons sur ce jeu dans notre test en vidéo, afin de vous dire s’il vaut le coup. Hood Outlaws & Legends est déjà disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.