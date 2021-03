Hood : Outlaws & Legends dévoile la classe des Chasseurs

Après nous avoir dévoilé la classe des Rangers, Focus Home Interactive et Sumo Digital sort une nouvelle vidéo pour Hood : Outlaws & Legends, un trailer montrant ce qu’est la classe des Chasseurs.

Mystérieux et insaisissables

Hood : Outlaws & Legends est un jeu multijoueur alliant PvP et PvE dans lequel deux équipes vont s’affronter dans le but de récupérer un trésor. Vous allez avoir affaire à des ennemis contrôlés par l’IA et le tout dans une ambiance médiévale qui ravira les fans du genre et de cette période.

La vidéo d’aujourd’hui présente la classe des Chasseurs : des personnages pratiquant une magie d’invisibilité, utilisant des grenades fumigènes et d’autres atouts qui en font des assassins inégalables. L’arme principale est une arbalète modifiée montée sur bras qui peut charger jusqu’à trois boulons à la fois.

Hood : Outlaws & Legends sortira le 10 mai sur PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X | S et PC.