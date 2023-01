Honkai: Star Rail va entamer sa dernière bêta, le RPG de miHoYo (Genshin Impact) se dirige enfin vers sa sortie

Poussé par le succès indécent de Genshin Impact et celui plus « confidentiel » de Honkai Impact 3rd (à l’échelle de Genshin), miHoYo n’aura pas tardé pour mettre en chantier plusieurs projets en parallèle. Celui qui devrait nous arriver dans le futur le plus proche, c’est Honkai: Star Rail, un RPG qui reprend évidemment la charte graphique du studio chinois tout en remplaçant le gameplay très orienté action par un système de combat au tour par tour. Après plusieurs bêtas, le jeu se prépare aujourd’hui pour son dernier tour de chauffe avant sa sortie finale.

La sortie se précise

Une dernière bêta aura donc lieu pour Honkai: Star Rail, à la fois sur PC et sur les plateformes mobiles iOS et Android. Ce dernier essai débutera le 10 février prochain, et vous avez désormais jusqu’au 2 février pour vous y inscrire et pour avoir une chance d’y participer. Pour cela, il suffit de vous rendre sur le site officiel et de suivre les instructions demandées.

En vous préinscrivant, vous pourrez recevoir des récompenses selon le nombre de préinscriptions atteint, comme de la monnaie in-game, des pass pour obtenir des nouveaux personnages ou des avatars. Notez bien que votre progression lors de cette bêta sera supprimée après la fin de cette dernière (mais vous devriez conserver ces récompenses).

Avec cette ultime bêta, on peut légitimement se dire que le développement touche à sa fin (du moins la version 1.0), et que le RPG est plus proche que jamais de sa sortie. 2023 devrait donc en toute logique être son année.

Honkai: Star Rail sera disponible sur PC et smartphones.